Liam Lawson e Ferrari in testa sul circuito di Norisring

Il circuito di Norisring ospita questo fine settimana l’ultimo e decisivo round del campionato DTM dove verrà assegnato il titolo piloti. Liam Lawson è attualmente in testa alla classifica con la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 di Red Bull AF Corse. Nick Cassidy sostituisce Alex Albon nella AlphaTauri AF Corse Ferrari.

Mancano ancora 120 minuti prima che l’unico circuito cittadino del campionato decida il vincitore del 2021 in un emozionante finale di stagione. Quattro piloti restano in lizza per il titolo, con Lawson tra i favoriti – attualmente primo, anche grazie al secondo e quarto posto ottenuto a Hockenheim lo scorso fine settimana.

Ferrari: Liam Lawson è pronto per l’ultimo round del campionato DTM

Il pilota neozelandese della Red Bull AF Corse ha mantenuto il suo vantaggio con 206 punti ed è ora a 14 punti di distanza da Kelvin Van der Linde, vincitore di Gara 1 sabato scorso. Maximiliam Götz è terzo con 180 punti. Più indietro, ma non ancora fuori gara, c’è Marco Wittmann con 165.

“Non conosco il Norisring, ma mi preparo al meglio”, ha detto Liam Lawson durante la conferenza stampa di Gara 2 a Hockenheim. Albon di AlphaTauri AF Corse non scatterà sul circuito cittadino di Norimberga. Ha guidato due ottime gare a Hockenheim, dove ha concluso sesto e secondo, assicurandosi il quinto posto nella classifica generale.

Il pilota thailandese non correrà nell’ultimo evento del campionato DTM a causa di impegni che riguardano la Formula 1. Come detto ad inizio articolo, prenderà il suo posto il neozelandese Nick Cassidy.

“Sono davvero entusiasta di unirmi al team. È stato fantastico seguire Liam e Alex: hanno fatto un lavoro fantastico. Non vedo l’ora di scendere in pista al Norisring. Mi piace molto il circuito dove ho già corso in Formula 3. Sono un debuttante nel campionato DTM, ma sono motivato. Spero di poter aiutare la squadra a vincere il campionato a squadre”, ha dichiarato Cassidy.

Tra i team, la Red Bull AlphaTauri AF Corse guida la classifica speciale con 68 punti di vantaggio sui suoi rivali più vicini.

Sono previsti due turni di prove libere dalle 13:00 alle 13:40 e dalle 16:05 alle 16:50 di oggi. Sabato mattina le qualifiche si terranno dalle 10:00 alle 10:20, poi si spegneranno i semafori per la Gara 1 alle 13:30. Domenica, sempre dalle 10:00 alle 10:20 le qualifiche decideranno la griglia per l’ultima gara della stagione che scatterà alle 13:30.

