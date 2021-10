Stellantis: ecco come cambia in Germania

Dopo la fusione di FCA e PSA all’inizio di quest’anno, è diventato subito chiaro la volontà di Stellantis di unificare anche in Germania le due società. Questo non solo per quanto riguarda i marchi, ma anche per la sede della divisione tedesca del gruppo: ce ne può essere solo una – e in questo caso è stata selta la spaziosa sede di Opel a Rüsselsheim. Per i dipendenti della sede di FCA a Francoforte sul Meno, questo ha significato trasferirsi a Rüsselsheim, sempre sul Meno.

Ciò è avvenuto il 1° ottobre, come annunciato oggi da Stellantis. “Con Rüsselsheim abbiamo una casa eccellente in un luogo con una lunga tradizione automobilistica”, ha affermato il CEO de Bourmont. Contestualmente al completamento del trasloco, il boss tedesco di Stellantis ha presentato anche il team dirigenziale della società.

Questo è a metà equamente composto da dirigenti di PSA e FCA. Stellantis si affida naturalmente alla coerenza quando si tratta di responsabilità del marchio: Wolfram Knobeling, ad esempio, rimarrà responsabile per Citroen, Haico van der Luyt per Peugeot e Andreas Marx per Opel. Come prima, i marchi di FCA includono Niccolò Biagioli per Jeep e Alfa Romeo e Roberto Debortoli per Fiat e Abarth. Tuttavia, il livello più alto della gerarchia non è altrettanto rappresentato allo stesso modo: sia de Bourmont che il vice David Theiller arrivano dal gruppo PSA.

Il più alto rappresentante di FCA è il CFO Norbert Tschrepp, che prima della fusione guidava FCA Germany al fianco di Maria Grazia Davino. “Impostando la rotta, abbiamo compiuto ulteriori passi importanti per posizionare Stellantis in modo ancora più efficace in Germania. Non vedo l’ora di plasmare il futuro del nostro gruppo in Germania con un forte team di gestione e tutti i colleghi impegnati nei nostri marchi di successo”, ha spiegato de Bourmont. Stellantis non ha annunciato quando la nuova società entrerà nel pieno delle sue funzioni.

