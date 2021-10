Leasys: ecco la prima formula di mobilità integrata on demand

Prosegue il percorso di Leasys all’insegna di una mobilità sempre più integrata, flessibile e alla portata di tutti. Il marchio di Stellantis ha ufficializzato nelle scorse ore una nuova formula che permetterà a tutti coloro, che sottoscrivono un contratto di noleggio a lungo termine Noleggio Chiaro, di usufruire di Leasys CarBox, il primo abbonamento on demand all’auto.

Con questo servizio si potrà così disporre di una seconda vettura da usare in modo frazionato o continuativo per un totale di 10 giorni entro un anno dall’attivazione. Il modello può essere selezionato fra i 15 vari segmenti disponibili e sarà pronto all’uso in ogni momento, prenotandolo direttamente tramite la piattaforma digitale CarBox.

Leasys: il noleggio a lungo termine si combina con quello a breve grazie a nuova formula

Leasys sostiene che questa nuova formula unisce noleggio a lungo e breve termine e sarà inclusa per un mese dal lancio su tutte le offerte di Noleggio Chiaro, prodotto di punta nel portfolio della controllata di FCA Bank che permette di avvalersi del diritto di prelazione sull’acquisto della vettura a fine noleggio.

CarBox è disponibile come servizio aggiuntivo su tutte le soluzioni di noleggio a lungo termine e include tutti i servizi di assistenza necessari in modo da offrire un’esperienza di guida completa e senza pensieri: km illimitati, polizza RCA, copertura danni e furto e oneri stradali e aeroportuali.

L’attivazione del servizio di mobilità on demand avviene in maniera molto semplice. Al momento dell’attivazione del contratto di noleggio a lungo termine, il cliente riceverà un codice promozionale con il quale registrarsi online e attivare il servizio Leasys CarBox.

Basterà poi scegliere, entro un anno dall’attivazione, l’auto più adatta alle proprie necessità tra quelle disponibili, selezionare le date di inizio e fine noleggio e il Leasys Mobility Store presso cui recarsi a ritirare il veicolo, tutto in modalità 100% digitale.

La nuova formula proposta da Leasys va ad aggiungersi agli altri prodotti già disponibili: Be Free, Be Free Pro, CarCloud, Come Nuovo, Jeep Miles, Leasys Miles, Take Away, I-link, Unlimited e Leasys Pro.

