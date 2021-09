Alfa Romeo Golf Challenge 2021 GTA Edition: icone a confronto

È andato in scena questo fine settimana l’Alfa Romeo Golf Challenge 2021 GTA Edition, ovvero uno dei più emozionanti eventi destinati ai soci del Golf Club Royal Park. L’evento, in accordo con le performance, lo stile e le caratteristiche delle Alfa Romeo Giulia GTA e GTAm rappresenta l’essenza stessa di due realtà iconiche come poche.

Ognuno dei 100 partecipanti all’Alfa Romeo Golf Challenge 2021 GTA Edition ha potuto apprezzare tre esemplari dell’Alfa Romeo Giulia GTA nelle splendide livree Rosso GTA, Bianco Trofeo e Verde Montreal disposte a due passi dal green tra i più prestigiosi del Vecchio Continente protagonista del torneo da 18 buche Stableford. La gamma di colori ha reso omaggio al Tricolore Italiano: accanto alle tre GTA anche una Giulia GTAm. Apprezzatissimi i test drive accanto a piloti professionisti che hanno arricchito ulteriormente la giornata di sport.

All’Alfa Romeo Golf Challenge 2021 GTA Edition anche il Club Alfisti Veneto

Durante la serata di sabato, una ulteriore manifestazione di esteso entusiasmo è stata rappresentata dalla visita del “Club Alfisti Veneto”. Nel più autentico spirito Alfa Romeo, infatti, gli eventi del Biscione diventano sempre occasione concreta di ritrovo per gli Alfisti quindi per i molteplici club locali. D’altronde i club di appassionati di Alfa Romeo sono circa duecento sparsi in tutto il mondo e rappresentano la più grossa espressione di affezione ad un marchio mai abbandonato dai suoi fedelissimi appassionati.

Gli elementi vincenti dell’Alfa Romeo Golf Challenge 2021 GTA Edition sono quelli che legano la berlina sportiva del Biscione alle emozioni. La storia non si rinnega e la Giulia GTA si rifà esattamente alla mitica Gran Turismo Alleggerita del 1965 sviluppata dall’Autodelta. Le Giulia GTA e GTAm rappresentano la massima espressione in termini di stile, meccanica e piacere di guida prodotte in soli 500 esemplari numerati, a sottolinearne l’esclusività. Sotto il cofano c’è il propulsore Alfa Romeo 2.9 V6 Bi-Turbo portato a 540 cavalli di potenza con potenza specifica best in class.







