Schumacher è vivo ma non può comunicare, dice Piero Ferrari

Piero Ferrari ha parlato della salute del sette volte campione del mondo, Michael Schumacher, e ha criticato il fatto che se ne parli sempre al passato, ricordando che la leggenda della Formula 1 è ancora viva. L’attuale vicepresidente della Ferrari e figlio del suo fondatore ha voluto ricordare la figura di Michael Schumacher durante il Premio Mecenate dello Sport.

“Ho avuto il piacere di avere Schumacher ospite a casa e bere insieme una bottiglia di vino rosso: ha apprezzato molto questi momenti di intimità e tranquillità. Era una persona semplice, chiara, precisa, una personalità molto lineare”, ha condiviso Piero in dichiarazioni al quotidiano La Gazzetta dello Sport. Tuttavia, Piero ha voluto chiarire una cosa: vuole smettere di parlare di Michael al passato, perché ricorda che sebbene non possa comunicare, è vivo.

“Mi dispiace che oggi si parli di lui come se fosse morto: non è morto, c’è ma non può comunicare ” , ha sottolineato Piero. Il 27 dicembre 2013, Michael Schumacher ha subito un incidente in Svizzera mentre sciava. Da allora il suo stato di salute non è mai stato reso pubblico, non si conoscono le conseguenze che quell’incidente ebbe per l’otto volte campione del mondo né come si sia evoluto negli ultimi anni.

Sono poche le volte che la famiglia ha parlato della loro situazione attuale, perché come raccontano nel documentario Netflix recentemente pubblicato sul Kaiser, vogliono mantenere la loro privacy il più possibile.

Per quanto riguarda il figlio del sette volte campione del mondo, che quest’anno ha esordito in Formula 1, Mick, la Ferrari ha assicurato che si sta lentamente facendo strada nella categoria, cosa non facile. Inoltre, ha ribadito il sostegno della Ferrari al team Haas, dove Schumacher milita in questa stagione e lo farà anche nel 2022 con Nikita Mazepin.

“Haas è una squadra che ha preso la decisione di non spendere nel 2021 e utilizza un’auto che non andava più bene nel 2020. La Ferrari li aiuta regalando loro un’auto per il secondo anno con cui possano dimostrare le loro qualità”, ha sottolineato.

