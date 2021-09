Il manager di Stellantis sarà estradato negli Stati Uniti?

Come vi abbiamo riportato nella giornata di ieri, un manager di Stellantis è stato arrestato all’inizio della settimana nell’ambito di un’inchiesta statunitense sulla manipolazione delle emissioni di diesel e potrebbe essere estradato negli Stati Uniti. Sergio Pasini è stato arrestato lunedì a Ferrara. È stato rilasciato dopo un’udienza presso la Corte d’Appello di Bologna e condannato a presentarsi all’udienza in città tra 40 giorni. Nel corso di questa udienza il tribunale si pronuncerà sulla richiesta di estradizione di Pasini negli USA

Forse estradato in USA il manager di Stellantis arrestato

Pasini è stato incriminato negli Stati Uniti all’inizio di quest’anno con l’accusa di aver cospirato per attrezzare veicoli diesel per imbrogliare i test sulle emissioni del governo mentre lavorava come manager presso Fiat Chrysler Automobiles. In una dichiarazione rilasciata a Reuters, Fiat Chrysler Automobiles US ha affermato che continuerà a collaborare pienamente con le autorità per quanto riguarda le emissioni di diesel. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sostiene che Pasini abbia cospirato per calibrare il software nei veicoli diesel che avrebbe permesso loro di inquinare oltre i limiti legali durante la guida sulle strade.

Fiat Chrysler Automobiles, adesso confluita in Stellantis, ha precedentemente accettato di pagare circa 800 milioni di dollari per risolvere il contenzioso civile avviato dal Dipartimento di Giustizia, dai clienti e dai funzionari statali in merito alle emissioni diesel dell’azienda. Nonostante ciò, FCA ha precedentemente negato di aver cercato intenzionalmente di eludere i requisiti sulle emissioni. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha anche incriminato Gianluca Sabbioni, 55 anni, di Sala Bolognese, in Italia, e Emanuele Palma, 42 anni, di Bloomfield Hills, nel Michigan, ad aprile quando ha incriminato Pasini.

Il manager di Stellantis arrestato lunedì per il dieselgate potrebbe ora essere estradato negli Stati Uniti, un giudice deciderà entro 40 giorni

