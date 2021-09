Stellantis: in Spagna primo esodo di dipendenti

La sospensione del turno di notte presso lo stabilimento Stellantis di Figueruelas, a partire dal 4 ottobre, sta già influenzando l’organizzazione della forza lavoro all’interno del gruppo automobilistico almeno per quello che concerne la Spagna. Dei 650 lavoratori che devono trasferirsi, circa 200 hanno accettato di andare nello stabilimento di Villaverde a Madrid, e i primi 25 hanno già iniziato a lavorare lì, questo lunedì.

C’è anche un elenco di volontari per recarsi negli stabilimenti francesi proposto dalla Direzione, ma le date non sono ancora state specificate. Inoltre, il presidente del Comitato aziendale, Rubén Alonso, ha spiegato che coloro che rimarranno a Saragozza saranno sottoposti a ERTE settimanalmente e le loro esigenze di conciliazione dovranno essere negoziate. La produzione è ancora ferma e fino a venerdì non sapranno se l’attività potrà riprendere la prossima settimana.

L’ industria automobilistica ausiliaria osserva con preoccupazione queste continue interruzioni dell’attività in aziende come Stellantis, causate dalla carenza di chip semiconduttori e altre materie prime . I sindacati avvertono che questi problemi persisteranno almeno fino alla metà del 2022 e chiedono soluzioni all’Unione europea.

Il capo dell’Industria nelle commissioni dei lavoratori, Ana Sánchez, si rammarica della perdita di posti di lavoro che questa crisi globale sta causando in Aragona. Teme che alcune PMI non sopravviveranno e sottolinea che, per evitarlo, ci sono già alcuni imprenditori che stanno reindirizzando la loro attività verso altri settori. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito della situazione legata agli stabilimenti di Stellantis in Spagna.

