Stellantis: nuova organizzazione Public Relations e Communication in Italia

Stellantis ha annunciato poco fa importanti cambiamenti nel nostro Bel Paese. Nell’ambito della nuova struttura italiana, guidata da Santo Ficili, Country Manager di Stellantis Italia, è stata riorganizzata la direzione di Public Relations e Communication che avrà il compito di coordinare le attività di comunicazione esterna e interna sul fronte corporeità, manufacturing, prodotto, car park, lifestyle, digital PR ed eventi.

La responsabilità della nuova struttura è stata affidata a Claudio D’Amico che ha così riorganizzato la direzione di Public Relations e Communication. Il corporate e il manufacturing sarà gestito direttamente da D’Amico con il supporto di Maria Teresa Carboni, Maria Teresa Delsanto e Carlotta Savi.

Santo Ficili, Country Manager di Stellantis Italia

Stellantis: ecco come è strutturata adesso la direzione italiana di Public Relations e Communication

I PR dei brand e il car park management saranno coordinati dal Brand Manager Carlo Leoni. Citroën è stata affidata ad Elena Fumagalli, Fiat e Abarth a Marco Freschi, Jeep ad Andrea Gualano, Opel a Stefano Virgilio, Peugeot a Giulio Marc D’Alberton mentre DS Automobiles, Alfa Romeo e Lancia a Giorgio Contu.

Tutti i marchi saranno supportati dai Media Relations Cross Brand Specialist Eleonora Pagliasso, Matteo Magatelli e Cristina Scialpi. Il car park sarà guidato operativamente da Dario Ingravallo che avrà il supporto di Francesco Lombardi, Mauro Loi, Luigi Paternò, Anna Maria Salomone, Ivan Cassinari e Andrea Tarasca.

Claudio D’Amico, responsabile Public Relations e Communication di Stellantis Italia

Le attività lifestyle e digital PR per tutti i brand di Stellantis Italia saranno coordinati dalla Lifestyle & Digital PR Manager Simona Magnarelli con il supporto di Francesca Caglioti.

A guidare gli eventi sarà l’Events Manager Emiliano Usai supportato da Alberto Certani di Fiat, Abarth e veicoli commerciali leggeri e Elena Balbo, Francesco Maione di Alfa Romeo e Lancia, Elisabetta Morlacchi di Opel, Peugeot e Citroën, Jessica Bosio di Jeep e DS Automobiles e Monica Soldini (Press, Events e B2B) con il supporto di Cinzia Chiesa.

