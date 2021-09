Stellantis è una delle migliori società in America Latina

Gli editori della rivista LATINA Style hanno selezionato Stellantis come una delle 50 migliori aziende del 2021 per le lavoratrici latine che operano negli Stati Uniti. Il gruppo automobilistico si è classificato al 13° posto nel numero di settembre del magazine.

Il report LS50 mette in evidenza le società che si dedicano a diverse iniziative di reclutamento e promozione, comprese le compagnie che hanno programmi per reclutare veterani e persone dell’ambito militare. È considerata la valutazione più rispettata delle opportunità di lavoro e delle politiche aziendali americane per quanto riguarda le latine. Questo è il 18º anno in cui la società è stata inclusa nel Top 50 Rreport da quando il benchmark è stato stabilito nel 1998.

Stellantis: la rivista LATINA Style lo include nelle migliori 50 aziende in America Latina

Lottie Holland, direttore diversità, inclusione, coinvolgimento e conformità EEO di Stellantis North America, ha detto: “Gli sforzi per la diversità e l’inclusione di Stellantis sono fondamentali per la nostra strategia aziendale, il nostro scopo, i nostri valori e la nostra capacità di attrarre e trattenere i migliori talenti. La nostra performance costante per diversi decenni sull’importante benchmark LATINA Style riflette il nostro impegno a rispettare e coinvolgere pienamente tutte le persone e le culture rappresentate nel vibrante mosaico multiculturale della nostra azienda”.

La rivista LATINA Style ha iniziato a realizzare il report LS50 come una ricerca per esplorare più a fondo il mondo degli affari e portare avanti informazioni utili sulla crescente importanza del reclutamento di latini professionisti.

Assieme al supporto del Dipartimento del lavoro degli Stati Uniti, della Commissione per le pari opportunità di lavoro degli Stati Uniti e delle organizzazioni ispaniche nazionali, nel 1997 il magazine ha sviluppato un sondaggio completo che viene inviato ogni anno alle aziende Fortune 1000.

All’interno del report vengono riportati i programmi di leadership di ciascuna azienda selezionata, i benefici per i dipendenti e la presenza di lavoratori latini nelle posizioni senior. Il report viene distribuito alle organizzazioni civili e professionali ispaniche, alle organizzazioni femminili nazionali, ai college e alle università, a tutti i membri del congresso degli Stati Uniti, alla Casa Bianca, ai membri del Gabinetto e alle organizzazioni militari e di veterani.

A ciascuna delle migliori aziende del report LS50 viene data l’opportunità di nominare una latina dell’anno, che viene scelta dalla rivista e invitata a partecipare a una cerimonia di premiazione nel corso dell’anno. La Stellantis Latina of the Year 2021 è Erika Santos, direttore After Sales di Maserati America.

“Il nostro impegno per la diversità e l’inclusione è al centro dello scopo e dei valori di Stellantis in tutto il mondo. Distingue la nostra azienda e i nostri marchi e garantisce ai nostri clienti le soluzioni di mobilità più innovative disponibili sul mercato”, ha dichiarato Santos.

