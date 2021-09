Citroën lancerà tre nuovi modelli in India entro il 2024

Citroën ha preparato un piano ben preciso da seguire in India. A partire dall’aprile di quest’anno, la casa automobilistica francese è arrivata sul mercato indiano con il lancio della Citroën C5 Aircross con l’obiettivo di fronteggiare artisti del calibro di Jeep Compass e Hyundai Tucson.

Oltre al segmento dei SUV di medie dimensioni, adesso il marchio di Stellantis è presente in quello delle berline premium con la nuova Citroën C3 presentata qualche giorno fa. Questa ha al momento solo tre principali rivali e non è un segmento affollato come quello degli Sport Utily Vehicle.

Vincent Cobée, CEO di Citroën

Citroën: tre nuovi veicoli in arrivo in India entro la fine del 2024

La nuova C3 rappresenta il secondo lancio in India di Citroën e le vendite partiranno all’inizio del 2022. Tuttavia, la società lancerà altri due modelli nei prossimi due anni utilizzando la stessa piattaforma.

Nel corso di un’intervista con un sito Web locale, Vincent Cobée – CEO di Citroën – ha detto: “Quando si lancia un marchio in un mercato particolarmente grande come l’India, non è una questione di auto. Devi offrire diversità e scelta ai clienti. Ma chiaramente devi anche fare annunci regolari e mantenere viva la concorrenza e l’attività delle novità. Abbiamo deciso di lanciare una serie di tre auto su base regolare e affronteremo le varie esigenze del mercato indiano. Questo è fondamentale. Crediamo anche che ci darà un vantaggio. Il lancio della C3 avverrà nel 2022. Siamo abbastanza fiduciosi che avverrà nel primo semestre del 2022 e sì, è lecito ritenere che tre auto in tre anni, una all’anno, siano il ritmo che ci aspetta”.

Entro il 2024, quindi, l’India avrà tre nuovi modelli del marchio francese (una presentazione ogni anno). In questo modo Citroën testerà le acque. Cobée ha affermato inoltre che il brand ex PSA non sta ignorando completamente il segmento dei SUV in quanto la C3 Aircross è ancora disponibile.

Il diretto rivale dello Hyundai Creta sorgerà sulla piattaforma CMP che si trova alla base della nuova C3 con lunghezza inferiore ai 4 metri. Il terzo modello, invece, è probabile che farà parte del segmento delle berline compatte o in quello dei crossover. Ad ogni modo, sicuramente maggiori informazioni saranno rivelate nel corso dei prossimi mesi.

