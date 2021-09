Stellantis protagonista al Motor Bella

Il gruppo Stellantis ha annunciato che eseguirà attivazioni fuoristrada e in pista per i media, l’industria e i partecipanti al pubblico a Motor Bella, il nuovissimo evento auto-centrico, che si terrà presso il M1 Concourse a Pontiac in Michigan. Le attivazioni del ride-along si svolgeranno durante lo spettacolo e includeranno veicoli Jeep, Ram e Dodge.

“Uno degli aspetti unici del Motor Bella che si è tenuto all’M1 Concourse è stata l’opportunità di costruire una pista fuoristrada su larga scala per le attivazioni del giro”, ha affermato Rod Alberts, direttore esecutivo, Detroit Auto Dealers Association. “Questo, insieme al KeyBank Track di 1 miglio, consentirà ai nostri partecipanti di vedere, ascoltare e sentire davvero molti dei nuovi veicoli che guideranno in futuro.”

Oltre ai veicoli del gruppo Stellantis, Motor Bella presenterà attivazioni e/o lanci di Ford, GM e Toyota, con 400 veicoli previsti di 39 marchi presentati durante lo spettacolo, oltre a più di 80 relatori durante Press, AutoMobili-D e Giornate del settore. L’evento sarà caratterizzato da display interattivi sulla KeyBank Track, un’area fuoristrada di 120.000 piedi quadrati e test drive su strada. I partecipanti OEM organizzeranno i propri display interattivi e opportunità di guida simili alla ludicizzazione per i partecipanti.

Motor Bella ospiterà i Press and Industry Days dal 21 al 22 settembre e aprirà al pubblico dal 23 al 26 settembre. La registrazione delle credenziali per i media è attualmente aperta. È possibile acquistare anche biglietti giornalieri per l’industria e biglietti giornalieri per il pubblico.

