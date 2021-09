Stellantis: ecco le novità principali per il 2022

Il 2022 dovrebbe essere un anno ricco di novità per il gruppo Stellantis. Infatti sono attesi diversi modelli che andranno ad arricchire la gamma dei suoi 14 brand. Tra le principali novità segnaliamo l’arrivo sul mercato del SUV Maserati Grecale la cui presentazione ufficiale avverrà nel mese di novembre del 2021 ma il cui sbarco in concessionaria è atteso per gli inizi del prossimo anno. Questo modello dovrebbe garantire un grosso aumento delle vendite per la casa del Tridente che punta a superare quota 70 mila immatricolazioni annue in breve tempo.

A febbraio sarà il momento finalmente per Alfa Romeo Tonale. Il Suv di segmento C del Biscione sarà infatti svelato da Stellantis nella sua versione definitiva il 17 febbraio prossimo in occasione del Salone dell’auto di Ginevra 2022. Le vendite del modello partiranno a giugno. Sempre nel 2022 assisteremo al debutto della nuova Maserati GranTurismo. Si tratta di un modello molto atteso di cui ultimamente vi abbiamo mostrato alcune interessanti immagini spia. Il suo debutto dovrebbe avvenire verso metà anno.

Sempre nel 2022 ma probabilmente nella seconda metà dell’anno, in casa Stellantis assisteremo al debutto di un nuovo SUV di Peugeot. A quanto pare si tratterà di un SUV coupè dal carattere estremamente sportivo che proverà a fare concorrenza alla recente renault Arkana nel segmento C dei SUV coupè. Infine entro la fine del prossimo anno dovrebbe essere finalmente svelato il nuovo Dodge Hornet.

Di questo modello vi abbiamo parlato nelle scorse settimane in quanto si vocifera che sarà il gemello di Alfa Romeo Tonale e molto probabilmente sarà prodotto da Stellantis sempre a Pomigliano sulla stessa piattaforma del SUV del Biscione. Queste saranno le principali novità per il gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares per quanto riguarda il 2022, ma ovviamente non si escludono ulteriori sorprese.

