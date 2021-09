Callum Ilott è pronto per il debutto nella IndyCar a Portland

Callum Ilott, membro della Ferrari Driver Academy e collaudatore della Scuderia Ferrari, farà il suo debutto nella IndyCar Series questo fine settimana nel Gran Premio di Portland.

Ilott si trova in un momento molto speciale della sua carriera perché non manca molto al debutto nella serie nel 14º round del campionato sul Circuito di Portland. Il pilota correrà per Juncos Hollinger Racing, rientrando nella categoria dopo una breve pausa.

Callum Ilott: il giovane pilota correrà questo weekend a Portland

“Sono entusiasta di avere questa opportunità con il team Juncos Hollinger Racing. Sarà la mia prima volta in questa categoria e avrò molto da imparare, ma non vedo l’ora di iniziare”.

Callum Ilott ha provato per la prima volta la Dallara DW12 con motore Chevrolet la scorsa settimana in un test sul circuito stradale di Indianapolis e ha subito preso confidenza con essa. “Mi sono divertito! Durante i miei primi due giri ho deliberatamente spinto e sono andato un po’ di traverso per godermi la pista. Mi è stato suggerito di provare questa serie perché si adattava al mio stile di guida e molte persone ritengono che io sia perfettamente adatto a questo campionato, quindi sono qui per provarlo. Sono stato avvertito che, poiché non c’è il servosterzo sull’auto, avrei trovato lo sterzo molto pesante, quindi mi sono preparato per questo. Penso che la gara sarà dura, ma sono pronto a provarci”, ha dichiarato Ilott.

Portland era inizialmente fuori dal calendario IndyCar nel 2020 e ora Callum Ilott affronta una nuova sfida per familiarizzare con una pista particolarmente impegnativa. Presenta una sezione veloce e un’altra molto tortuosa, con 12 curve racchiuse nei suoi 3142 km.

Il weekend della IndyCar prende il via sabato con le prove libere alle 18:00 (09:00 ora locale). Dopodiché le qualifiche si terranno alle 21:30 (12:30 ora locale) e un’ulteriore sessione di prove libere per concludere la giornata a 00:15 di lunedì 13 (domenica alle 15:15 ora locale). La gara prenderà il via lunedì alle 21:40 (domenica alle 12:40 ora locale).

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI