Stellantis trasferirà 49 dipendenti da un suo stabilimento

Stellantis ha informato ieri i lavoratori dello stabilimento di Figueruelas che chiuderà il magazzino delle risorse entro marzo 2022. Il provvedimento riguarda 49 persone impiegate nell’area che sono già state informate tramite il consiglio di fabbrica sull’impegno a ricollocarle altrove.

La decisione di chiudere il magazzino ricambi è stata presa in linea con una “ristrutturazione delle attività aziendali”, con l’obiettivo di sviluppare un modello distributivo ” più efficiente “, come spiegato dal comitato.

Stellantis ha confermato che il magazzino ridurrà la sua capacità e volume di lavoro “gradualmente” fino alla fine del primo trimestre del prossimo anno. Per questo, nei prossimi mesi, i lavoratori entreranno nelle nuove posizioni all’interno della filiera. Inoltre, dal consiglio di fabbrica spiegano che la direzione ha trasmesso che si terrà conto della “qualificazione professionale” dei dipendenti e che saranno rispettati “i criteri medici” di quei lavoratori in cui vi è una limitazione fisica.

Stellantis riconosce inoltre che la causa della chiusura del magazzino dello stabilimento di Figueruelas è la fusione tra PSA e FCA, che ora sta cercando di risolvere la crisi dovuta alla carenza di microchip che costringe a una riduzione del volume di produzione e riduce l’efficienza degli stabilimenti del gruppo imprenditoriale, dedicato per la maggior parte all’industria automobilistica.

Per quanto riguarda invece la crisi dei microchip, il management dell’azienda ritiene che questa settimana non dovranno più interrompere la produzione. Inoltre, affermano che la previsione per la prossima settimana è di non dover interrompere la produzione se tutto continua come previsto. Tuttavia, la direzione ha stabilito che la situazione è ” molto difficile ” e complessa. Lo stabilimento di Figueruelas ha dovuto chiudere nuovamente le sue linee di produzione all’inizio di questa settimana.

