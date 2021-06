Stellantis fa piangere i tedeschi con un no

Opel, Peugeot, Citroen, Fiat, Alfa Romeo e Jeep saranno assenti dal nuovo salone dell’auto in Germania, secondo quanto annunciato dai rappresentanti del gruppo Stellantis. All’inizio di marzo 2020, poco prima della pandemia di coronavirus, l’Associazione tedesca dell’industria automobilistica (VDA) ha deciso di spostare il tradizionale Salone di Francoforte a Monaco di Baviera dal 2021.

Stellantis non prenderà parte con i suoi marchi al Motor Show di Monaco 2021

L’evento è previsto per il 7-21 settembre 2021 e promette di portare una serie di cambiamenti che susciterà nuovamente l’interesse del pubblico. Nel contesto della pandemia di coronavirus, gli organizzatori affermano che il Motor Show di Monaco sarà un “ibrido” con eventi online e fisici. Credono che il formato digitale sarà più attraente sia per i costruttori che per i visitatori. Ma non abbastanza attraente per il nuovo gruppo Stellantis, che ha affermato che i suoi marchi non parteciperanno all’evento di Monaco. Secondo la stampa internazionale, Opel presenterà la nuova generazione di Astra un mese prima del citato salone dell’auto.

Sono già tante le case automobilistiche che non prenderanno parte all’evento automobilistico di settembre

L’elenco dei produttori che non parteciperanno all’evento di settembre include Jaguar Land Rover, Toyota o Kia. Finora, tra i produttori che hanno confermato la loro presenza ci sono BMW, Daimler, Volkswagen, Daimler, Hyundai, Nio o Polestar. Insomma per il Salone dell’auto di Monaco con l’addio di Stellantis un altro duro colpo. Si spera naturalmente che non arrivino altre defezioni perchè altrimenti per la kermesse la situazione potrebbe iniziare a farsi difficile.

