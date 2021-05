Ferrari 488 Pista gareggia contro una Pontiac Trans-Am modificata

Le supercar di Ferrari sono senza dubbio fra le auto più veloci presenti sul mercato. Sono in molti a voler mettersi al volante di una vettura prodotta dal cavallino rampante.

Coloro che non hanno la possibilità economica di acquistare un’auto della casa automobilistica modenese, però, possono sempre affidarsi all’aftermarket per modificare il proprio modello così da renderlo molto più veloce. Facendo una rapida ricerca su YouTube, ad esempio, è possibile trovare diverse Toyota Supra e Nissan GT-R modificate che lasciano a bocca aperta.

Ferrari 488 Pista vs Pontiac Trans-Am: specifiche a confronto

Ferrari 488 Pista: un esemplare modificato della supercar sfida una Pontiac Trans-Am con steroidi

I ragazzi di Hoonigan hanno recentemente messo a confronto due vetture molto diverse tra di loro ma altrettanto performanti: una Ferrari 488 Pista del 2020 e una Pontiac Trans-Am modificata del 1988. Quest’ultima è ben diversa dall’auto che ha lasciato la fabbrica diversi anni fa, seppur la versione più potente di allora sviluppava già circa 400 CV.

Le specifiche di questa GTA non sono affatto male ma è difficile credere che riuscirà a superare la più recente 488 Pista. Il proprietario ha deciso di sostituire il motore LSA con quello di una Camaro ZL1 del 2014, il che si traduce in 619 CV di potenza scaricati sulle ruote posteriori.

Per rendere le cose ancora più interessanti, il cambio originale è stato sostituito da uno sequenziale a 6 rapporti. Con un peso di 1542 kg, questa speciale Trans-Am pesa 157 kg in più rispetto alla Ferrari 488 Pista.

L’esemplare della supercar utilizzato per questa drag race non è originale in quanto il V8 biturbo da 3.9 litri è stato leggermente modificato per sfornare 740 CV (20 CV in più rispetto al modello di serie). Prima dell’inizio della gara di accelerazione, Hoonigan ci fa un breve tour di entrambe le auto. Da notare che la maggior parte delle persone presenti ha scommesso contro la 488 Pista.

Le due vetture hanno iniziato la sfida con la consueta gara di 304,8 metri. Nel momento in cui entrambi raggiungono la terza marcia, la Ferrari è già in testa e il divario si allunga sempre di più con l’avvicinarsi del traguardo.

Per la seconda manche, si è deciso di effettuare una partenza in stile Le Mans in cui i piloti devono prima correre verso i loro veicoli e poi partire. La Pontiac Trans-Am modificata riesce a partire prima ancora una volta ma un eccessivo slittamento delle ruote gli fa perdere terreno contro la Ferrari 488 Pista.

Per scoprire maggiori informazioni sulla drag race, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.







































