I dirigenti di Stellantis incontrano Papa Francesco

Una delegazione del nuovo gruppo automobilistico Stellantis (nato dalla fusione di PSA e Fiat Chrysler Automobiles) ha visitato la Città del Vaticano questo lunedì per incontrare in udienza Papa Francesco e presentare la nuova azienda nata ufficialmente lo scorso mese di gennaio.

Così, il presidente di Stellantis, John Elkann, L’amministratore delegato del consorzio, Carlos Tavares, e l’amministratore delegato del marchio Fiat, Olivier François, si sono incontrati con Sua Santità per presentare gli obiettivi e i valori di Stellantis, nonché l’impegno dell’azienda per la mobilità sostenibile con la nuova Fiat 500.

Come ha spiegato l’azienda, la nascita del nuovo gruppo Stellantis segna l’inizio di un nuovo capitolo guidato dalla fusione di due case automobilistiche con una lunga tradizione, marchi iconici e grandi successi, tutti strettamente legati alla diversità e al talento dei loro 300.000 dipendenti in tutto il mondo, oltre all’insieme di valori condivisi che guideranno la nuova azienda nel suo nuovo percorso: integrità ed etica in tutti i settori della sua attività.

Questi valori fanno parte del DNA della nuova Fiat 500, prodotta in Italia nello stabilimento di Mirafiori di Torino, simbolo del cambiamento verso una mobilità più sostenibile, sicura, condivisa e accessibile per tutti”, ha affermato l’azienda in un comunicato che è stato reso noto nelle scorse ore. Incontro importante per Stellantis che punta a crescere nel mondo dei motori ma nel rispetto dei lavori e dell’integrità.

