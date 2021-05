Stellantis svela il suo comitato esecutivo per Africa e Medio Oriente

Il nuovo gruppo Stellantis, nato a gennaio dalla fusione dei gruppi Fiat Chrysler Automobiles e PSA, ha appena fatto un annuncio importante. Il gruppo guidato dal numero uno Carlos Tavares, ha infatti appena annunciato la nomina del suo comitato esecutivo regionale in Africa e Medio Oriente.

La nuova entità automobilistica Stellantis è oggi la terza più grande casa automobilistica in Africa e Medio Oriente. L’ambizione del gruppo italo franco americano è quella di diventare il leader della mobilità nella regione con l’impegno a garantire il benessere dei propri dipendenti.

Nella sua continuità, Stellantis ha appena annunciato il suo nuovo team di gestione per la regione Africa e Medio Oriente, con un team diversificato, impegnato a posizionare Stellantis come “un ottimo posto in cui lavorare” e un produttore automobilistico di riferimento in Africa e Medio Oriente.

Hakim Boutehra nominato direttore generale per la regione Algeria / Tunisia

Da questo team si segnala la nomina di Hakim Boutehra a direttore generale per la regione Algeria / Tunisia. Samir Cherfan è stato nominato direttore della regione per il gruppo guidato dall’amministratore delegato Carlos Tavares. Per il Marocco, l’amministratore delegato è Yves Perot des Gachons.

Vedremo dunque se il nuovo gruppo dirigenziale di Stellantis in queste importanti aree del mondo riuscirà nel suo intento di far crescere ulteriormente la società in quei mercati destinati a diventare sempre più strategici nei prossimi anni per l’espansione del gruppo a livello globale.

