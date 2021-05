Stellantis: Santo Ficili annuncia il nuovo team italiano

Santo Ficili, country manager di Stellantis Italia, ha annunciato nelle scorse ore la nuova organizzazione del mercato italiano nell’ambito della nuova struttura globale del quarto gruppo automobilistico più grande al mondo.

“Ci attendono tante sfide e responsabilità impegnative: per questo abbiamo riunito grandi professionisti in una squadra compatta, capace di sintetizzare ed esprimere al meglio sul mercato italiano i valori di un Gruppo globale. Abbiamo in mente un modello capace di affrontare il business con grande slancio, forti della nostra leadership sul mercato, ma senza soffermarci soltanto sul presente: dovremo tutti essere capaci di anticipare gli scenari e di proiettarci costantemente nel futuro del mercato dell’auto, mai come in questi tempi in continua evoluzione. Abbiamo i modelli, la visione e le competenze per continuare a raggiungere grandi risultati, e ci siamo dotati della migliore struttura per rispondere alle esigenze di ogni cliente. Questa nuova squadra di professionisti metterà a disposizione quotidianamente le proprie competenze al fianco dei concessionari Stellantis in Italia“, ha commentato Ficili.

Stellantis: ecco la nuova organizzazione per il mercato italiano

Nato nella 1966, Santo Ficili è entrato a far parte di Fiat nel 1987 in cui ha ricoperto varie posizioni di sempre maggior responsabilità. Dopo aver lavorato nell’area after sales, il country manager di Stellantis Italia ha maturato varie competenze nel settore dei veicoli commerciali e delle passenger car. Nel 2015 ha assunto il ruolo di responsabile di Mopar EMEA mentre dal 2019 è a capo del Business Center Italy di FCA ed è responsabile delle sales operations del gruppo nel mercato EMEA.

La nuova organizzazione prevede dei country manager con responsabilità sui brand: Marco Antonini per Citroën, Eligio Catarinella per Fiat e Abarth, Fabio Mazzineo per Opel, Salvatore Internullo per Peugeot, Alessandro Grosso per Jeep, Raffaele Russo per Alfa Romeo e Lancia ed Eugenio Franzetti per DS Automobiles.

Per quanto riguarda le funzioni, abbiamo Rubina Rovere (Parts & Services), Gianluca Zampese (veicoli commerciali leggeri), Giuseppe Di Mauro (B2B), Simonetta Cerruti (veicoli usati), Emiliano Franchetto e Alessandro Musumeci (Car Flow), Marco Icardi (network development e training), Alessandra Mariani (Customer Experience), Daniele De Leonardis (Customer Management Officer), Federico Scopelliti e Andrea Ciucci (STM Synergies & Transformation) e Claudio D’Amico (Public Relations e Communication).

