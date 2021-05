Stellantis: nuovo responsabile per la comunicazione in Sud America

Stellantis, leader del settore auto e veicoli commerciali leggeri nel mercato brasiliano e sudamericano, ha annunciato Fabricio Biondo come nuovo responsabile della comunicazione per l’area America meridionale.

Biondo ha lavorato nel gruppo PSA per 10 anni dove ha ricoperto il ruolo di vicepresidente del reparto Communication, External Relations and Digital in America Latina. È un ingegnere con laurea in marketing e ha svolto vari concorsi presso la fondazione Getúlio Vargas e l’Università della California a Berkeley.

Stellantis, Biondo è anche primo vicepresidente di ANFAVEA

Stellantis: Fabricio Biondo è il nuovo responsabile dell’area comunicazione in America Latina

Fabricio Biondo lavora nel settore automobilistico da oltre 25 anni e ricopre anche la carica di primo vicepresidente dell’Associazione Nazionale dei Costruttori di Veicoli (Associacao Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores – ANFAVEA).

In Brasile, il team di comunicazione guidato da Biondo è strutturato in cinque aree: contenuto, press di prodotti e brand, monitoraggio dei media digitali e della stampa, eventi a 360° e comunicazione interna. Le cinque aree sono dirette, rispettivamente, da Marcus Brier, Ricardo Dilser, Ellen Dias, Gustavo Lages e Victor Bialski.

In Argentina, il team comunicazione viene gestito da Rodrigo Graziano mentre in Cile da Lucas Eguiguren. La comunicazione in altri paesi dell’America Latina è invece affidata a Francisco Pastor. Tutti comunque fanno riferimento a Fabricio Biondo.

Fernão Silveira, che ha ricoperto il ruolo di Corporate Communications and Sustainability Directorate in FCA America Latina, è stata nominata Global Head of Strategy, Planning and Performance Monitoring dell’area comunicazione di Stellantis e riporta direttamente a Bertrand Blaise, Executive VP e Chief Communication & CSR Company Officer del nuovo gruppo.

Silveira è una giornalista laureata presso l’Universidade Metodista de São Paulo con una laurea specialistica in relazioni pubbliche presso la Faculdade Cásper Líbero e una specializzazione in affari societari presso la Fundação Getúlio Vargas. Il nuovo dirigente ha lavorato nella comunicazione sociale per 22 anni in cui ha ricoperto diverse posizioni di leadership in redazioni e progetti aziendali in Sud America, Europa e Stati Uniti.

