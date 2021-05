Stellantis: ecco cosa sta accadendo a Vigo

Lo stabilimento del gruppo Stellantis (ex PSA Peugeot Citroën) di Vigo interromperà nuovamente l’attività questo giovedì a causa dei problemi di approvvigionamento causati dalla cosiddetta ‘crisi del microchip’. Poiché la direzione della fabbrica ha comunicato la decisione al comitato questo mercoledì, a causa di questi problemi, la produzione sarà sospesa durante il turno notturno di questo giovedì. A questa incidenza si aggiungono i fermi macchina che lo stabilimento di Vigo ha dovuto fare ininterrottamente dall’inizio dell’anno e, infatti, nell’ultima settimana non c’è stato quasi un giorno di normale attività.

Mercoledì scorso il direttore dello stabilimento di Vigo, Ignacio Bueno, ha tenuto una riunione con i rappresentanti dei lavoratori per informarli della situazione e avvertirli che i problemi di approvvigionamento potrebbero prolungarsi. Infatti, in una nota interna, l’azienda ricorda che questa “crisi” sta interessando gli stabilimenti spagnoli, europei e del resto del mondo. A tal proposito ha sottolineato che questa “situazione eccezionale” costringe l’attività del gruppo ad adeguarsi “quotidianamente”, in funzione delle esigenze produttive e delle componenti sempre in crisi.

Secondo l’azienda, “è fondamentale soddisfare gli ordini dei clienti e mantenere l’attività produttiva del Centro cercando di tutelare efficienza, competitività e anche occupazione”, e ha sottolineato che le informazioni quasi in tempo reale su fermate o riaggiustamenti nelle giornate lavorative sono “effetti indotti e irrimediabili”, per i quali ha chiesto la “massima comprensione”. La società ha anche dichiarato che, sebbene la previsione sia che le difficoltà continueranno, “la situazione più sfavorevole” avverrà durante la seconda metà dell’anno. Vedremo dunque cosa accadrà nello stabilimento Stellantis di Vigo nei prossimi giorni.

