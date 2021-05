Stellantis annuncia la creazione di Mobile Drive

Hon Hai Technology Group ha annunciato oggi di aver firmato un memorandum d’intesa con la sua controllata Fu Zhikang Group e la quarta casa automobilistica al mondo Stellantis. Le due parti detengono ciascuna il 50% delle loro azioni nella joint venture Mobile Drive, facendo affidamento sui vantaggi complementari di entrambe le parti nella tecnologia industriale per accelerare la fornitura di soluzioni avanzate di smart cockpit e di servizi di rete per auto e portare nuova esperienza utente ai clienti.

Mobile Drive combinerà l’esperienza di Stellantis nella progettazione, sviluppo e ingegneria dei veicoli e la capacità di Hon Hai di integrare software e hardware nel campo dell’elettronica di consumo e una profonda integrazione verticale della catena di fornitura globale. Le due parti uniranno le forze per creare una nuova auto con un cockpit intelligente avanzato. Il sistema di infotainment realizza la perfetta integrazione dell’esperienza dell’utente all’interno e all’esterno dell’auto.

“Oggi, come migliorare l’esperienza del consumatore attraverso le funzioni a bordo del veicolo è importante quanto il design del veicolo e la tecnologia innovativa”, ha affermato Carlos Tavares, CEO di Stellantis. “Lo sviluppo del software è la chiave per il futuro settore automobilistico. Stellantis lavorerà con Mobile Drive. Lavorare insieme per accelerare lo sviluppo delle funzioni e dei servizi di Internet of Vehicles rappresenterà un cambiamento importante nell’industria automobilistica e la sua influenza non è inferiore ai cambiamenti indotti dall’elettrificazione delle automobili “.

“In futuro, l’industria automobilistica sta enfatizzando sempre più il software-driven e il software-defined. I consumatori hanno requisiti e aspettative sempre più elevati per l’innovazione del software. I team di progettazione e software e hardware di Mobile Drive incontreranno o supereranno l’esperienza utente senza interruzioni all’interno e al di fuori dell’auto”, ha affermato Liu Yangwei, Presidente di Hon Hai Technology Group, “Hon Hai continua a impegnarsi per migliorare la qualità della vita dei consumatori in tutto il mondo. In base a questo principio, continueremo ad espanderci nello sviluppo e l’applicazione della tecnologia intelligente.

Stellantis e Hon Hai possederanno congiuntamente tutti i risultati di sviluppo di Mobile Drive. In futuro, la sede della nuova joint venture sarà situata nei Paesi Bassi, fornendo a Stellantis e ad altre case automobilistiche soluzioni software competitive e servizi hardware correlati.

Chi Yuyang, amministratore delegato del gruppo Fujikang, ha dichiarato: “Mobile Drive combinerà la vasta esperienza di Hon Hai nell’esperienza utente e nello sviluppo di software nell’ecosistema delle comunicazioni mobili per fornire soluzioni di cabina di pilotaggio intelligenti dirompenti che renderanno la vita incentrata sugli smartphone paragonabile alle automobili.”. “La collaborazione con Hon Hai ci consentirà di rompere i confini tecnologici dell’Internet of Vehicles e fornire agli utenti un’esperienza coinvolgente che combina virtuale e realtà” ha detto Stellantis.

