Ferrari 488: Aubameyang guida una Mansory a Londra | Video

Un video mostra la Mansory 4XX Siracusa Spider di Pierre-Emerick Aubameyang a spasso per le vie di Londra. L’auto deriva da un tuning della meravigliosa Ferrari 488 Spider. Gli interventi hanno riguardato la carrozzeria, l’aerodinamica, gli interni e il motore. In alcuni fotogrammi del filmato si coglie anche la presenza del celebre calciatore dell’Arsenal che, evidentemente, non disdegna elaborazioni del genere.

Cuore pulsante delle modiche è stato il motore della Ferrari 488 Spider, portato dai 670 cavalli di serie ai 790 cavalli della versione trattata dell’azienda tedesca, specializzata nell’elaborazione di vetture ad alte prestazioni. Facile intuire i migliori riscontri in accelerazione, ma l’auto di partenza non era certo carente su questo fronte. Tutt’altro.

Grandi gli interventi estetici, che hanno compromesso la purezza espressiva della linea della Ferrari 488 Spider. La Mansory 4XX Siracusa Spider propone significative modifiche anche nell’abitacolo, guadagnando una specifica caratterizzazione. C’è tutto quello che piace agli amanti del tuning. Io, però, sono un tradizionalista e non metterei mai mano su una “rossa“: vietato disegnare i baffi alla Gioconda. Qualcuno la pensa in modo diverso. Pierre-Emerick Aubameyang è fra questi. Del resto il mondo è bello perché è vario.

Aubameyang ama le Ferrari, ma col tuning

Nel garage dell’attaccante dell’Arsenal e della nazionale gabonese (delle quali è capitano) ci sono diverse auto sportive. Fra queste spicca una Ferrari LaFerrari che, come altre supercar della sua raccolta, è stata personalizzata, ma con interventi più soft di quelli mediamente applicati sui gioielli a quattro ruote a lui intestati. Per lei si è “limitato” ad un wrapping di taglio argentato, che con la luce naturale produce degli effetti arcobaleno.

Pierre-Emerick Aubameyang ama le vetture da sogno, ma ha il discutibile “vizio” di personalizzarle in modo discutibile. Insieme alle Ferrari, nel suo box ci sono anche le Lamborghini. Penso che lo stesso destino sia stato riservato ad esse. A lui il tuning piace. Il fatto che abbia acquistato una Mansory 4XX Siracusa Spider, con cui è stato filmato a Londra, non fa altro che confermarlo. A voi le immagini.

