Una speciale Ferrari F40 verrà presto messa all’asta

Una nuova società di aste ha debuttato nel panorama automobilistico con il nome di PaddlUp. Secondo i fondatori, l’azienda nasce con l’obiettivo di diventare la piattaforma più esclusiva sul mercato e, come segno del percorso che vogliono intraprendere, hanno realizzato una versione esclusiva della mitica Ferrari F40.

Le aste partiranno il 15 luglio con un focus esclusivo e con l’obiettivo di vendere tre vetture al giorno, con un prezzo minimo stimato di 100.000 sterline. Tutto inizierà con una delle Ferrari più esclusive mai costruite fino ad ora. Il nuovo portale offre una metodologia incentrata sul cliente che viene guidato tramite un servizio personalizzato e combinato con una piattaforma sia fisica che digitale.

Ferrari F40 by PaddlUp

Ferrari F40: un esemplare grigio opaco personalizzato è atteso all’asta

Prima dell’inizio dell’asta, l’auto verrà ritirata e conservata in un luogo sicuro. Il team di esperti di PaddlUp verificherà l’autenticità di ogni veicolo proposto all’asta e le sue condizioni. Inoltre, sarà verificata la documentazione e l’affidabilità finanziaria di tutti gli offerenti.

Ogni veicolo offerto all’asta sarà accompagnato da una descrizione dettagliata della sua storia e da oltre 150 foto ad alta risoluzione. In questo modo, tutti i potenziali acquirenti avranno un’idea molto chiara di ciò che stanno per acquistare. Se ciò non bastasse, la nuova casa d’aste offre anche la possibilità di visionare il veicolo dal vivo, previo appuntamento. Al termine dell’asta, il veicolo sarà consegna di persona al vincitore.

Uno dei principali obiettivi di PaddlUp è quello di ridefinire l’esperienza dell’asta digitale, fornendo opzioni di finanziamento. C’è anche la possibilità di effettuare transazioni tramite criptovaluta.

Per quanto riguarda la speciale Ferrari F40, purtroppo non abbiamo informazioni sull’esemplare che verrà proposto all’asta ma il primo dettaglio che salta subito all’occhio è l’insolito colore utilizzato per la carrozzeria. Si tratta di un particolare grigio opaco. Gli interni, invece dovrebbero essere rivestiti di rosso, come si evince da parte dei sedili.

Infine, su alcune zone della carrozzeria della F40 è presente il logo PaddlUp, più precisamente sul cofano motore (che nasconde un V8 biturbo da 2.9 litri con potenza di 478 CV a 7000 g/min e 577 nm di coppia massima a 4000 g/min), sulla zona inferiore della portiera lato passeggero e su un lato dell’alettone fisso presente sulla parte posteriore (appena sopra il logo F40).

