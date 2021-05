Stellantis e Radio Deejay collaborano per il servizio LeasysGO!

In occasione dell’arrivo a Milano del primo servizio di car sharing dedicato alla nuova Fiat 500 Elettrica, Leasys, controllata di FCA Bank e brand di Stellantis, ha annunciato una nuova partnership firmata con le emittenti radiofoniche del Gruppo GEDI, ossia Radio Deejay, Radio Capital e m2o.

Al centro della collaborazione c’è il lancio del concorso a premi LeasysGO!&VINCI attivo da oggi fino al prossimo 6 giugno con 2500 abbonamenti mensili a LeasysGO!, attivabili fino al 30 settembre e che comprendono 120 minuti di mobilità da utilizzare nelle città di Torino, Milano e a breve a Roma.

LeasysGO!, il car sharing dedicato alla nuova Fiat 500 Elettrica

LeasysGO!: Stellantis e Radio Deejay annunciano una partnership dedicata al servizio

Il progetto si colloca nel piano di attività condiviso tra il team e-Mobility di Stellantis, Leasys e il Gruppo GEDI, iniziato con l’integrazione delle app di Radio Deejay, Radio Capital e m2o nell’app Fiat Link&Drive.

La collaborazione si svilupperà durante il 2021 includendo altri formati digitali come l’informazione giornalistica delle testate quotidiane, nell’ottica di proporre servizi innovativi per la clientela connessa di Stellantis.

Partecipare a LeasysGO!&VINCI, organizzato e promosso da Radio Deejay con degli spot dedicati, è semplice e veloce. Basta registrarsi alla pagina del concorso sul sito www.deejay.it, indicando una città in cui il servizio è attivo e rispondere a un breve quiz a risposta multipla. I vincitori si aggiudicheranno così uno dei 2500 premi in palio che includono l’iscrizione al servizio e un abbonamento di un mese con due ore di car sharing comprese da utilizzare entro 30 giorni dall’attivazione.

Inoltre, tutte le nuove Fiat 500 elettriche del car sharing LeasysGO! saranno personalizzate con il logo di Radio Deejay e offriranno una sintonizzazione preferenziale su Radio Deejay, Radio Capital e m2o.

LeasysGO! è stato annunciato per la prima volta a novembre 2020 come nuovo servizio attivabile su Amazon che permette di noleggiare la nuova 500 Elettrica della flotta di Leasys. Il servizio, gestibile completamente dalla smartphone tramite l’app dedicata, consente di usare la city car 100% elettrica del marchio italiano per muoversi in città senza produrre emissioni.

