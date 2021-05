Questa Ferrari 812 GTS unica nel suo genere vale 660.000 euro

Nonostante siano passati quasi due anni dalla sua presentazione, la Ferrari 812 GTS rimane ancora una vettura davvero interessante, soprattutto perché, con questo modello, il cavallino rampante è tornato a fare una spider con motore V12 di serie 50 anni dopo la Spider Daytona.

Come ben sapete, spesso coloro che decidono di acquistare un bolide di Maranello come la 812 GTS preferiscono personalizzarlo per renderlo ancora più unico. Un esempio è la Ferrari 812 GTS proposta in questo articolo che è disponibile all’acquisto presso una concessionaria californiana specializzata in auto del genere.

Ferrari 812 GTS motore

Ferrari 812 GTS: in vendita uno speciale esemplare che costa il doppio di uno standard

Oltre ad essere in perfette condizioni, come se fosse nuova, presenta una configurazione unica nel suo genere, anche se la cosa più curiosa si è rivelata essere il suo prezzo che è notevolmente superiore a quello di listino.

Ad ogni modo, è difficile che vedremo sul mercato un’altra GTS di questo tipo. Il rivenditore afferma che la Gran Turismo Spider ha percorso appena 703 km e pensate un po’ è in vendita a ben 799.999 dollari (659.662 euro), che è praticamente il doppio di un esemplare standard ma nuovo. Infatti, nel mercato nordamericano, la decappottabile ha un prezzo che varia tra 400.000 e 500.000 dollari (329.831-412.289 euro).

Le ragioni rivelate dal rivenditore, per questo forte aumento di prezzo, sono giuste ma secondo noi non bastano per giustificarlo. Se ciò non bastasse, quasi tutte le modifiche presenti a bordo della vettura non sono ufficiali ma provengono dal settore aftermarket. Secondo la concessionaria, però, questa 812 GTS è unica per la sua configurazione, caratterizzata da cerchi neri Vossen da 21” all’anteriore e da 22” al posteriore, sospensioni Novitec e impianto di scarico Capristo.

A livello estetico, spicca anche la particolare colorazione della carrozzeria che il venditore descrive semplicemente come un lavoro di personalizzazione. Purtroppo, non sappiamo se si tratta di una Ferrari 812 GTS proveniente dal reparto Tailor Made di Ferrari, che potrebbe giustificare il prezzo molto più alto in caso di conferma.

Da notare che il rivenditore offre la possibilità di rimontare gli accessori standard (cerchi, ammortizzatori e impianto di scarico) pagando un extra.

























Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI