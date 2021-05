Una Ferrari F50 silver fa casino per le strade di Londra | Video

Rispetto alla F40, la Ferrari F50 gode di una visibilità minore. Nonostante ciò, abbiamo di fronte la vettura che ha celebrato il 50º anniversario della fondazione della casa automobilistica modenese ed è stata prodotta in soli 349 esemplari tra il 1995 e il 1997.

Scriviamo questo articolo per parlarvi di una bellissima F50 dipinta in argento che sta attirando l’attenzione dei londinesi a causa del suo incredibile sound proveniente da un impianto di scarico con terminali dritti.

Ferrari F50: un bellissimo esemplare in Argento Nubrugring è stato immortalato in video

Lo youtuber TheTFJJ ha pubblicato un video (che trovate in fondo all’articolo) che vede protagonista proprio la Ferrari F50 dipinta in Argento Nurburgring in questione. Proveniente da un impianto di scarico targato Tubi, il sound erogato dal motore V12 da 4.7 litri di derivazione Formula 1 di questa F50 riesce a richiamare l’attenzione di tutti i passanti per le strade di Londra.

Ricordiamo che il propulsore deriva direttamente dalla monoposto Ferrari 641 che ha permesso ad Alain Prost di conquistare il secondo posto nel campionato F1 nel 1990. La supercar è stata lanciata per la prima volta sul mercato nel 1987 e, come detto ad inizio articolo, è stata prodotta in sole 349 unità.

Già di per sé è quindi una vettura molto rara ma questo esemplare lo è ancor di più in quanto è rivestito nella colorazione Argento Nurburgring, considerando che la maggior parte delle Ferrari ha una carrozzeria rossa. Infatti, la casa automobilistica di Maranello ha prodotto soltanto quattro unità con questo bellissimo silver.

Ritornando alla clip di TheTFJJ, il guidatore di questa Ferrari F50 non l’ha spinto neanche al massimo per via del traffico presente sulle strade londinesi. Nonostante ciò, lo scarico Tubi fa risaltare le alte prestazioni di questo bolide.

Prima di lasciarvi con la clip, parliamo un po’ delle specifiche tecniche. Il V12 da 4.7 litri di cilindrata dispone di un monoblocco in ghisa, testate in lega leggera, distribuzione a doppio albero a camme in testa per ogni bancata e alimentazione tramite iniezione Bosch. I numeri prodotti dal 12 cilindri sono 520 CV a 8500 g/min e 471 nm di coppia massima a 6500 g/min.

La potenza viene scaricata sulle ruote posteriori tramite un cambio manuale a 6 marce con differenziale autobloccante. Nonostante la Ferrari F50 abbia 26 anni alle sue spalle, le prestazioni sono ancora parecchio importanti. Parliamo di uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 3,87 secondi e una velocità massima di 325 km/h.



























