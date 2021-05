Stellantis Vigo si fermerà di nuovo martedì sera

Lo stabilimento di Vigo del gruppo Stellantis (ex PSA Peugeot Citroën) sospenderà ancora parzialmente la sua attività questo martedì, costretto da problemi di approvvigionamento (derivati ​​dalla cosiddetta ‘crisi del microchip’) e dopo i fermi di cui ha sofferto periodicamente dall’inizio dell’anno, l’ultimo, questa domenica e questo lunedì.

Stellantis si ferma ancora a Vigo nel turno di questa sera

Come riferito dalla direzione della fabbrica di Stellantis a Vigo al comitato, dopo la sospensione dell’attività nei tre turni dei due sistemi di assemblaggio questa domenica, e lo stop nel turno mattutino di questo lunedì, la produzione sarà nuovamente sospesa nei due sistemi nella notte di questo martedì.

Lo stop ancora una volta causato da problemi relativi alla fornitura di chip

Queste sospensioni di attività presso lo stabilimento Stellantis di Vigo in Spagna sono dovute a problemi di fornitura di parti, che non possono essere forniti a causa della mancanza di microchip o semiconduttori. Proprio per far fronte a questo scenario di incertezza, la direzione dello stabilimento si è accordata con il consiglio di fabbrica per un ERTE (tranne CIG e CUT, che non hanno firmato).

Si spera ovviamente che il problema possa essere risolto nel più breve tempo possibile anche se le parole di alcuni portavoce di Stellantis non fanno ben sperare in proposito. Si teme infatti che la carenza di semiconduttori possa continuare anche nei prossimi mesi almeno fino a fine anno. Vedremo dunque quali notizie arriveranno dallo stabilimento di Vigo nei prossimi giorni.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: il gruppo automobilistico italo francerse e Radio Deejay collaborano insieme per il servizio LeasysGO!

Lo stabilimento di Vigo del gruppo Stellantis (ex PSA Peugeot Citroën) sospenderà ancora parzialmente la sua attività questo martedì, costretto da problemi di approvvigionamento relativi alla mancanza di chip

Ti potrebbe interessare: Stellantis: il gruppo di Carlos Tavares chiede ai suoi rivenditori negli Stati Uniti di usare la piattaforma online

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI