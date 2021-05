Stellantis: il 20 maggio importante incontro in USA

Il segretario al commercio degli Stati Uniti Gina Raimondo ha in programma di tenere un incontro il 20 maggio con i più importanti leader dell’industria automobilistica statunitense e altri funzionari del settore su una carenza di semiconduttori che ha tagliato la produzione. Lo hanno detto due fonti informate sulla questione. L’incontro includerà General Motors Co, Ford Motor Co e Stellantis NV, hanno detto le fonti.

Gina Raimondo ha detto venerdì a MSNBC “Dobbiamo riportare il business della produzione di chip negli Stati Uniti. Al momento i problemi della catena di approvvigionamento sono molto gravi”. Il Dipartimento del Commercio americano non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento. Ricordiamo che Stellantis già da alcune settimane ha problemi con la mancanza di semiconduttori in molti dei suoi stabilimenti in tutto il mondo.

La situazione si dovrebbe aggravare nelle prossime settimane

Purtroppo si teme che la situazione si possa ulteriormente aggravare nelle prossime settimane e questo potrebbe avere dei riflessi sulle consegne e dunque anche sulle vendite di auto da qui a fine 2021. Dunque la politica inizia ad interessarsi del problema. Anche in Francia di recente il governo si è interessato del problema e spera di poter spostare la produzione di questi chip, che attualmente avviene quasi per intero in Asia, in Europa.

Vedremo dunque come si evolverà la situazione e cosa scaturirà da questa importante riunione che si svolgerà negli Stati Uniti il prossimo 20 maggio e a cui parteciperanno anche rappresentanti del nuovo gruppo Stellantis.

