Ferrari: Carlos Sainz spiega come funziona il volante di Formula 1

Carlos Sainz si è unito alla Scuderia Ferrari per la stagione 2021. Nonostante la sua esperienza nel mondo del Motorsport, c’è sempre molto da imparare anche per un professionista come lui. Un video pubblicato su YouTube dalla stessa Ferrari vede protagonista proprio il pilota spagnolo che ci guida attraverso tutto ciò che ha imparato durante la sua vacanza invernale.

Da anni ormai, i volanti di Formula 1 sono diventati sempre più complicati. Sainz afferma che l’ultimo volante sviluppato dalla scuderia di Maranello è dotato di tantissime funzioni accessibili tramite i vari interruttori e quadranti. Ciò però non significa che ogni pulsante sia difficile da capire.

Carlos Sainz spiega il volante F1 della sua Ferrari

Ferrari: un video dettagliato ci spiega tutte le funzioni del volante F1

Ad esempio, il grande pulsante verde N permette di mettere la monoposto in folle ed è l’equivalente di premere la frizione e posizionare la leva del cambio in folle in una normale auto. C’è anche il pulsante di conferma del box PC accanto ad esso il quale invia una conferma del rientro del pilota ai box.

Poi ci sono le famose modifiche del motore. Questo pulsante, evidenziato dal cavallino rampante della Ferrari, offre diverse modalità di guida come ad esempio race e box. Queste cambiano la messa a punto del propulsore per preservare e per fare qualunque cosa.

In aggiunta, la scuderia ha integrato una manopola che permette di gestire la potenza del motore. Più ci si avvicina a 1, maggiore è la potenza che si otterrà dalla power unit. Nella parte inferiore del volante c’è un quadrante che consente al pilota di indicare quanto sono usurate le gomme. Nell’era moderna della Formula 1, ogni pilota sa quanto sia importante quel quadrante.

In alto a sinistra del volante c’è il pulsante che permette ai piloti di comunicare con i box tramite radio. Ci sono anche i quadranti per differenziale (uno per l’entrata in curva e uno per metà curva), freno motore e uso della batteria.

Non manca un interruttore per il bias, uno per quale pneumatico si sta usando e così via. Carlos Sainz della Scuderia Ferrari ammette alla fine del video che la spiegazione sta diventando un po’ complicata ma afferma che non è poi così difficile una volta capito come funziona.















Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI