Ferrari Testarossa: versione restomod più lussuosa e tecnologica

Officine Fioravanti, una piccola azienda svizzera ha deciso di realizzare una versione restomod di Ferrari Testarossa. Questa si caratterizza per essere ancora più lussuosa e decisamente più tecnologica rispetto alla versione originale. L’azienda svizzera ha cercato di rispettare il più possibile la sua peculiarità estetica originale. A differenza di quanto avviene in questi casi con altre auto in cui elementi di design originali sono combinati con elementi moderni, qui si è deciso di mantenere l’esterno esattamente come l’originale.

Del resto parliamo di un’auto che ha fatto la storia non solo del cavallino rampante ma più in generale del mondo delle auto. Il design della Ferrari Testarossa del 1984 è un’icona oltre ad essere uno degli argomenti principali di questo modello.

Parliamo di una super car che, tra l’altro, negli ultimi anni ha visto il suo valore arrivare alle stelle. Al momento, le uniche immagini e dati che abbiamo di questo lavoro di restauro restomod sono stati pubblicati come teaser, prima della sua presentazione ufficiale, che avverrà tra pochi mesi.

Questa unità di Ferrari Testarossa è stata completamente restaurata e la sua meccanica è stata ricostruita aggiungendo alcuni elementi della tecnologia attuale come un sistema di scarico in titanio su misura. Troviamo anche un impianto frenante Brembo più potente e un nuovo schema di sospensioni con ammortizzatori Öhlins che possono anche sollevare l’asse anteriore per evitare ostacoli.

Se l’esterno non è stato modificato, fatta eccezione per la creazione di nuove ruote più grandi che imitano perfettamente il design di quelle originali, all’interno troviamo un abitacolo molto più lussuoso con materiali di qualità superiore ma che rispetta ampiamente il design e l’aspetto dell’originale serie. Si tratta di un esemplare che quando finalmente sarà presentato ufficialmente farà parlare a lungo di se nel mondo dei motori.

