Rc auto per veicoli da demolire: obbligatoria

La Rca è obbligatoria se si circola o se la vettura è in sosta è in strada: qui è come se fosse in circolazione. Lo prevede il Codice della Strada. La polizza non è necessaria se la macchina è sempre chiusa in un box. Ma qual è la regola della Rc auto per veicoli da demolire? Serve eccome se il mezzo non è stato regolarmente ritirato dalla circolazione conformemente alla normativa nazionale: sono auto in circolazione. Lo dice la Corte di Giustizia Ue, con sentenza 29 aprile 2021 C-383/19.

Attenti alle bufale online: non è vero che l’auto da demolire non è in circolazione. Non è vero che la Rca serve per le auto non circolanti. L’Ue dispone invece questo principio: sta per essere demolito, è in circolazione, serve la Rca. L’obbligo è esteso ai veicoli su terreno privato, anche se non idonei a circolare per le condizioni tecniche dei mezzi: rottami da buttare.

La questione era arrivata alla Corte Ue. Protagonista un veicolo immobilizzato su un terreno privato, è diventato proprietà di un ente territoriale in forza di una decisione giudiziaria definitiva, non è idoneo alla circolazione, destinato alla demolizione per decisione del suo proprietario. Serve la Rca? Sì.

Auto senza Rca: pericolo risarcimenti

La regola vale in Italia come in tutti gli altri Paesi dell’Unione europea, che devono subito conformarsi a quanto fissato dalla Corte.

Ricordiamo che, viaggiando senza la Rca, in caso di incidente causato, il proprietario dovrà risarcire di tasca propria tutti i danni, che possono essere pesantissimi se ci sono lesioni fisiche. Ecco perché la normativa va assolutamente seguita, al di là delle multe e delle decisioni dei giudici. Inoltre, la legge non ammette ignoranza: anche chi non usa mai l’auto e la lascia sempre in strada, deve essere coperto da Rca obbligatoria. Non vale la scusa in base alla quale non conosceva la regola sull’assicurazione dei veicoli.

