Ferrari 125 TDE: un’immagine svela in anteprima una nuova one-off SP

Nelle scorse ore è stata pubblicata in rete una misteriosa immagine che corrisponde presumibilmente a uno degli ultimi progetti realizzati dal reparto Progetti Speciali di Ferrari. Secondo il report che ha accompagnato la foto, potremmo avere di fronte la nuova Ferrari 125 TDE e si trova attualmente ad Abu Dhabi.

Per ora non possiamo confermare nessuna informazione su questa vettura ma alcune sue caratteristiche ci fanno pensare a un render. Tuttavia, il bolide in questione si chiamerebbe 125 TDE (acronimo di Tour de España) ed è un nuovo ed esclusivo ordine realizzato dal reparto Ferrari SP (Special Project).

Ferrari 125 TDE: questo potrebbe essere il nome della nuova one-off di Maranello

La foto è stata pubblicata da un sito Web britannico che in passato ha già dimostrato di avere numerosi contatti nel mondo dei collezionisti e con proprietari di veicoli particolari come questo. Nella foto possiamo vedere soltanto la tre quarti posteriore della vettura che dovrebbe avere un motore montato sulla parte anteriore, date le proporzioni mostrate.

Secondo la stessa fonte, la base di partenza di questa presunta Ferrari 125 TDE sarebbe la F12tdf. Ciò significa che sotto il cofano si nasconde un motore V12 aspirato da 6.3 litri in grado di generare una potenza di 780 CV nella configurazione originale.

Le modifiche apportate su questo particolare veicolo sono maggiori rispetto ad altri progetti realizzati dal reparto SP della casa automobilistica di Maranello in quanto sia la linea del tetto che l’abitacolo sono completamente nuovi, quindi non somiglia a nessun veicolo prodotto in precedenza dal cavallino rampante.

Anche se non possiamo vedere la parte anteriore della misteriosa one-off, l’immagine della tre quarti posteriore ci mostra un enorme spoiler e la disposizione del diffusore e del terminale di scarico. La targa suggerisce che questa 125 TDE gira per le strade di Abu Dhabi, uno dei pochi posti al mondo dove non è strano trovare un esemplare unico molto costoso ed esclusivo come questo.

Che questa vettura giri già per strada e non sia stata presentata ufficialmente da Ferrari non è una novità dal momento che molte delle Ferrari SP vengono scoperte solo nel momento in cui arrivano nelle mani dei loro fortunati proprietari. Non ci resta che attendere le prossime ore per vedere se emergeranno ulteriori informazioni sulla presunta Ferrari 125 TDE.

