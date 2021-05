Una collezione con 5 fra le più iconiche Ferrari di sempre [VIDEO]

È sicuramente il sogno di chiunque sia appassionato anche in minima parte delle sportive del costruttore di Maranello, quello di avere a disposizione un’area del proprio garage destinata alle più interessanti supersportive del Cavallino Rampante. È invece un sogno ad occhi aperti quello diffuso tramite YouTube dal canale Mr JWW.

Quella mostrata in questo recentissimo video da Mr JWW è una piccola collezione comprendente ben cinque sportive della Ferrari, tra le più rare e spettacolari di sempre. Le cinque Ferrari parcheggiate una accanto all’altra trovano posto in uno showroom del Cavallino Rampante con sede a Colchester, in Inghilterra, valgono nel complesso circa 10 milioni di euro.

Collezione pazzesca

La collezione ospitata presso lo showroom inglese possiede appunto cinque iconici esemplari tra i più interessanti della storia della Ferrari. C’è ad esempio una bellissima Ferrari 288 GTO del 1984, una vettura realizzata in appena 272 esemplari tutti verniciati nell’iconico Rosso Corsa: la denominazione, come spesso accade, si riferisce alla cilindrata da 2.8 litri e agli 8 cilindri del propulsore capace di 400 cavalli di potenza. Tra i possessori di una Ferrari 288 GTO c’era anche Niki Lauda.

Non si può fare a meno di notare anche una Ferrari F40. La splendida berlinetta realizzata sotto la guida dell’ingegnere Nicola Materazzi festeggiava i 40 anni del Cavallino Rampante e sotto al cofano posteriore trasparente adotta un propulsore 2.9 V8 sovralimentato da 478 cavalli e 577 Nm di coppia esprimibile. il peso ridotto a poco più di 1150 chilogrammi permette un rapporto peso/potenza di 2,58 kg/CV e uno 0-100 percorribile in circa 4 secondi.

Nella disposizione in ordine cronologico non manca nemmeno una Ferrari F50 realizzata in 349 esemplari: si tratta della prima stradale del Cavallino Rampante realizzata in fibra di carbonio e con tecnologia completamente derivata dalle Formula 1 dell’epoca. Il suo V12 aspirato derivava dallo stesso impiegato in Formula 1.

Non mancano le più moderne hypercar

La collezione comprende quindi anche due hypercar apprezzatissime degli ultimi decenni della Ferrari. Non mancano infatti la Ferrari Enzo e la LaFerrari. Si tratta anche in questo caso di vetture esclusive visto che la Enzo venne prodotta in appena 400 esemplari con telaio e carrozzeria in fibra di carbonio e propulsore V12 aspirato da 6 litri con potenza nell’ordine dei 660 cavalli. Sono 350 i km/h raggiungibili e servono appena 3,6 secondi per raggiungere i 100 km/h da fermo.

Quindi l’ultima Ferrari del lotto è la LaFerrari prodotta a Maranello tra il 2013 e il 2016 in 500 varianti coupé e 209 “Aperta”. Parliamo di una delle più avanzate Ferrari di sempre sia dal punto di vista motoristico che aerodinamico, ogni elemento era realizzato per gestire al meglio i compromessi dovuti alla ricerca aerodinamica perfetta. Si tratta della prima Ferrari con sistema di recupero dell’energia HY-KERS e prima ad introdurre un powertrain ibrido. In questo caso, grazie ai 963 cavalli di potenza erogata, si raggiungono i 200 km/h da fermo in 7 secondi.

