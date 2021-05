I grandi progetti di Stellantis in Polonia

Lo stabilimento Stellantis di Tychy in Polonia inizierà a produrre SUv di Fiat e Jeep nel 2023. Si prevede che 130.000 SUV di ultima generazione lasceranno la linea di produzione ogni anno. I piccoli crossover Fiat derivati ​​dal Concept Centoventi saranno prodotti a Tychy, riporta il portale Automotive News. Il piano di produzione prevede 130.000 pezzi all’anno sulla moderna piattaforma CMP. La linea inizierà nel 2023. All’inizio ci saranno modelli a benzina e presto anche elettrici. Nel febbraio 2024 la Fiat sarà assemblata anche in una versione ibrida.

Lo stabilimento Stellantis di Tychy in Polonia produrrà fino a 400 mila auto ogni anno di cui 300 mila unità saranno SUV compatti

Tuttavia, questa non è la fine dei piani per la fabbrica di Tychy. Dovrebbe anche produrre piccoli crossover Jeep. A Tychy verrà anche costruito un SUV Alfa Romeo compatto per un numero di 60.000 veicoli all’anno. La capacità dello stabilimento di Stellantis è stimata in 400.000 auto all’anno, di cui 300 mila saranno i nuovi veicoli di Jeep, Fiat e Alfa Romeo.

Le auto moderne, ibride ed elettriche dei marchi Jeep, Fiat e Alfa Romeo inizieranno a lasciare la fabbrica di Tychy nel 2022. L’investimento del valore di 755 milioni di PLN con la prospettiva di molteplici aumenti della spesa rappresenta una novità importante per la Polonia con il governo locale che ha espresso soddisfazione.

Lo stabilimento di Tychy è la più grande fabbrica europea di automobili FCA (Fiat Chrysler Automobiles). Nel 2018, sono state prodotte 259.448 auto, tra cui: Fiat 500 – 184.759 unità, Abart 500 – 26.314 unità e Lancia Ypsilon – 48.375 unità. Le auto FCA prodotte a Tychy (ovvero 253.746 unità) sono state esportate in 67 paesi in tutto il mondo, tra cui Italia, Gran Bretagna, Francia, Germania, Giappone e Australia. Da gennaio 2021, Fiat Chrysler ha unito le forze con PSA (Peugeot Société Anonyme) per formare la mega azienda automobilistica di Stellantis.

Ti potrebbe interessare: Via libera ai B-SUV Jeep e Fiat prodotti a Tychy: in attesa Alfa Romeo

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI