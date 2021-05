Stellantis aumenta notevolmente le sue vendite in Austria

In Austria, il nuovo gruppo Stellantis ha registrato una crescita del 22,1 per cento nel numero di veicoli venduti nel primo trimestre del 2021 rispetto allo stesso trimestre del 2020. Stellantis in Austria comprende i marchi automobilistici Abarth, Alfa Romeo, Citroen, DS Automobiles, Fiat e Fiat Professional, Jeep, Lancia, Opel e Peugeot, il “marchio di mobilità” Free2Move, le organizzazioni finanziarie PSA Bank Austria, Opel Bank SA Niederlassung Austria e FCA Bank, nonché le attività di vendita al dettaglio PSA Retail GmbH e FCA Motor Village Austria GmbH e lo stabilimento di produzione di Vienna-Aspern.

Ricordiamo inoltre che nel 2020 sommando le vendite di PSA e Fiat Chrysler Automobiles sono stati venduti in Austria 46.000 veicoli, corrispondenti a una quota di mercato del 16,1 per cento. Quello di Stellantis in Austria nel primo trimestre del 2021 è un risultato perfettamente in linea con quello raggiunto dall’azienda guidata dall’amministratore delegato Carlos Tavares in altri paesi.

Risultati in linea con quelli raggiunti nello stesso periodo in tutta Europa

In Italia ad esempio la crescita è stata del 27,2 per cento e in Germania del 4,3 per cento. Il numero di veicoli dei marchi del gruppo Stellantis immatricolati nel primo trimestre del 2021 è salito del 10,8 per cento a 854.151 unità. Tutti i marchi dell’azienda hanno registrato una crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Si spera naturalmente che le cose possano migliorare ulteriormente nei prossimi mesi per il nuovo gruppo nato dalla fusione tra PSA e Fiat Chrysler Automobiles.

