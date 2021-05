Stellantis prevede prevede alta attività fino all’estate a Vigo

Lo stabilimento del gruppo Stellantis di Vigo prevede una “alta attività” tra i mesi di maggio e luglio a causa di una domanda “superiore alle attese” , raggiungendo così una produzione di circa 2.300 veicoli al giorno, come spiegato da fonti aziendali dopo la riunione del consiglio di fabbrica tenutasi questo giovedì.

L’azienda prevede di mantenere la saturazione produttiva nelle apparecchiature con un ampio turno notturno di apertura, che domenica 30 maggio lavorerà nei due impianti per recuperare le perdite di produzione. Per quanto riguarda i fine settimana, ci sarà la saturazione (tutte le ore possibili saranno utilizzate per turni di durata variabile) il sabato e attività elevata (le ore di quei turni saranno utilizzate a livelli molto elevati senza raggiungere il massimo possibile) la domenica.

Tuttavia, le previsioni di attività dipendono dall’evoluzione degli attuali problemi di fornitura di componenti. Lo stabilimento di Vigo, infatti, ha dovuto più volte interrompere la produzione dall’inizio dell’anno a causa di problemi di fornitura di componenti, i cui produttori sono a loro volta condizionati dalla mancanza di semiconduttori (microchip).

La crisi del microchip ha motivato la direzione dello stabilimento di Vigo a proporre al consiglio di fabbrica l’applicazione di un fascicolo di regolamento del lavoro interinale (ERTE) lo scorso marzo per 3.749 lavoratori per un periodo di 60 giorni. L’azienda ha spiegato che si trattava di una misura richiesta dal “problema temporaneo” dovuto alla mancanza di parti che ha interessato l’intera industria automobilistica, derivante dalla cosiddetta crisi del microchip.

