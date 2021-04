Stellantis rinuncia definitivamente a 300 lavoratori a Saragozza

Il gruppo Stellantis ha informato il comitato aziendale che l’attività del turno notturno della linea 1 presso lo stabilimento di Figueruelas (Saragozza) sta per cessare. Ciò significa la partenza di un totale di 300 lavoratori il cui contratto scade. Secondo quanto riportato da fonti aziendali, questa sera sarà l’ultimo giorno di attività per il suddetto turno. Questa decisione risponde alla situazione generata dalla crisi globale dei semiconduttori.

Il presidente del consiglio di fabbrica, Rubén Alonso, ha precisato che la situazione è “complicata” e che questa decisione è stata presa dalla direzione dell’azienda durante la riunione tenutasi questo mercoledì. In questo contesto, il comitato e la direzione avvieranno le trattative per avviare un file di regolamentazione del lavoro temporaneo (ERTE) che interesserebbe i lavoratori direttamente legati alla produzione. Finora, per far fronte ai fermi di produzione causati dalla mancanza di componenti, l’azienda aveva utilizzato il sistema di distribuzione irregolare della giornata previsto dal contratto collettivo.

Tuttavia il totale di ore si sta consumando e questa settimana l’azienda ha chiesto di ampliarlo. La maggior parte dei rappresentanti dei lavoratori ha dichiarato di essere contraria a questa misura, principalmente perché la direzione non può garantire che adottarla impedirà loro di recarsi successivamente in un ERTE. In questo contesto, la società ha annunciato la sua intenzione di avviare la negoziazione del fascicolo.

