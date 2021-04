Stellantis sceglie Publicis invece di WPP come agenzia pubblicitaria

Publicis Groupe ha battuto WPP in una pianificazione media da 2 miliardi di euro per il quarto gigante automobilistico mondiale del mondo, Stellantis. L’azienda guidata da Carlos Tavares è nata a gennaio dopo la fusione dei gruppi automobilistici PSA e Fiat Chrysler Automobiles ed ha sede ad Amsterdam.

Publicis in precedenza deteneva l’account multimediale Fiat Chrysler Automobiles (principalmente tramite Starcom), mentre WPP lavorava con PSA. Ricordiamo che il nuovo gruppo Stellantis, che ufficialmente è nato lo scorso mese di gennaio, comprende una collezione di marchi molto importanti tra cui spiccano Peugeot, Citroën, Fiat, Chrysler, Opel / Vauxhall, Maserati, Lancia, Alfa Romeo, Jeep e Dodge. Il marketing delle auto è tornato di moda ora che il passaggio all’elettrico e il tentativo di rimanere rilevanti con il cambiamento climatico in ascesa hanno reso la pubblicità e il marketing mainstream una priorità chiave per il settore.

Dal punto di vista creativo, sia WPP che Publicis sono associati a grandi aziende di auto, non necessariamente a marchi Stellantis. La presa di WPP su Ford si è ridotta quasi a zero nel corso degli anni, ma ha ancora un forte rapporto con Volvo attraverso Gray. Il lavoro di Publicis per Renault in particolare è stato un biglietto da visita per il gruppo per decenni, mentre lavora anche, attraverso varie delle sue agenzie, con Audi, Mercedes Benz, Toyota e Fiat. Vedremo dunque quali novità arriveranno a proposito di questo importante accordo.

