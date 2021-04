Nuove scadenze per la patente: occhio alla differenza Italia-Europa

Ancora proroghe Covid per la burocrazia auto. Le patenti in scadenza dal 1° febbraio 02020 al 31 maggio 2020, in Italia sono prorogate fino al 29 ottobre 2021. Invece, in territorio dell’Unione europea, sono prorogate per 13 mesi dalla data di scadenza su di esse indicata. C’è una bella differenza, attenzione. Ma perché le licenze di guida sono prorogate? Perché si prolunga l’emergenza sanitaria.

Occhio ai dettagli amministrativi, sono molto importanti. Ci sono discrepanze notevoli su date in Italia e Unione europea, comunque del tutto lecite: l’Ue spesso dispone che i Paesi si possono adeguare, non che debbano farlo per forza. Così, alla fine si può dire: nazione che vai, legge che trovi.

Per le finalità proprie come documenti di riconoscimento, la validità delle patenti di guida e delle patenti nautiche rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31/01/2020 e il 29/04/2021, è prorogata fino al 30/04/2021.

La validità delle patenti di guida, rilasciate da un Paese Ue che non sia l’Italia, hanno la stessa proroga riconosciuta per le patenti di guida nella circolazione in ambito UE: alcuni Stati membri hanno deciso di non adottare le proroghe. La normativa lo consente. O sono stati autorizzati ad adottarle con modalità differenti.

Regole confuse e disordinate? Questa è la burocrazia delle patenti auto in Unione europea adesso.

Nuove scadenze per la patente, ma anche per il Foglio rosa

Norme nuove anche per chi la patente deve ancora prenderla. Ossia per chi ha il Foglio rosa, come anticipato qui. Per le domande presentate e accettate a decorrere dall’1/01/2020 fino al 31/12/2020: esame entro un anno dalla data di presentazione della domanda.

Foglio rosa in scadenza tra il 31/01/2020 e 31/07/2021: conservano la loro validità fino al 29/10/2021.

Certificato medico per la patente, in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/07/2021: prorogato fino al 29/10/2021.

Utile questa info sulla carta d’identità: con scadenza compresa tra il 31/01/2020 ed il 29/04/2021, è prorogata fino al 30/04/2021.

La scadenza dello stato di emergenza è attualmente fissata al 31/07/2021.

