Senatori USA: nessuna auto con ADAS deve funzionare senza conducente

Tre senatori deli Stati Uniti stanno introducendo una legge che mira a garantire che nessun veicolo con sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) possa funzionare senza conducente. Il disegno di legge mira a fermare incidenti come quello avvenuto all’inizio di questo mese in cui una Tesla si è schiantata, provocando la morte dei suoi due occupanti, nessuno dei quali si trovava al posto di guida.

In particolare, la legge prevede l’obbligo dell’adozione di sistemi di monitoraggio del conducente. I senatori, tutti democratici, sperano di includere questa misura nella legislazione sulla riforma delle infrastrutture, secondo Reuters.

ADAS, i sistemi avanzati di assistenza alla guida non devono funzionare senza guidatore

Stati Uniti: tre senatori presentano una legge sui veicoli con ADAS che funzionano senza conducente alla guida

In una lettera inviata la settimana scorsa alla National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), due dei tre senatori che hanno proposto questo disegno di legge hanno affermato che Tesla è stata criticata per aver interpretato la capacità dei sistemi di guida autonoma di assistenza alla guida presenti sui suoi veicoli, dando ai conducenti un falso senso di sicurezza.

L’associazione ha indagato su 28 incidenti in cui si sospetta che fosse in uso il sistema Autopilot di Tesla. Di recente, Consumer Reports ha scoperto che proprio questo sistema sarebbe in grado di funzionare senza nessuno al posto di guida.

Nonostante l’Autopilot sia stato presentato come una funzione da utilizzare con una persona alla guida, il nome stesso e il modo in cui è stato rappresentato in pubblico hanno portato a diversi casi di conducenti poco responsabili.

Sebbene molti sistemi avanzati di assistenza alla guida richiedano al guidatore di toccare il volante, Consumer Reports ha scoperto che questi non obbligano il conducente a prestare attenzione alla strada. Tuttavia, sistemi come il Super Cruise di Cadillac, che hanno una telecamera rivolta verso il conducente, obbligano quest’ultimo a prestare sempre attenzione alla strada.

Infine, la legge presentata dai tre senatori statunitensi richiederà alla NHTSA di studiare come i sistemi di monitoraggio del conducente possano prevenire la distrazione dello stesso, il suo disimpegno, l’automazione e il prevedibile uso improprio degli ADAS.

