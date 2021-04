Ferrari F355: un rombo da sogno | Video

La Ferrari F355 berlinetta è una supercar da sogno, entrata nel cuore di molta gente. Anche se dopo di lei sono giunte la 360 Modena, la F430, la 458 Italia, la 488 GTB e la F8 Tributo, l’amore nei suoi confronti non si è minimamente indebolito. Del resto stiamo parlando di una delle auto sportive di Maranello più belle di tutti i tempi.

Il suo stile, firmato Pininfarina, è da opera d’arte. Anche se discende chiaramente da quello della precedente 348 tb/gtb, risulta ancora più scultoreo. Impossibile non innamorarsi di questa creatura del “cavallino rampante“, il cui debutto in società risale al 1994.

La sigla della Ferrari F355 berlinetta racconta diverse sue caratteristiche. F sta per Ferrari; 355 indica la cilindrata di 3.5 litri e la presenza delle 5 valvole per cilindro. Berlinetta è un termine che illustra la sua natura di coupé. Ci furono anche la versione GTS, ossia con tetto rigido asportabile, e Spider, ma noi oggi ci concentriamo sulla versione chiusa, protagonista del video.

Emozioni uniche sulla Ferrari F355

I fotogrammi ci offrono il piacere del sound espresso dal motore V8, che regala melodie da cardiopalma. Musicalità meccaniche sempre piacevoli: non bisogna per forza spingere l’auto al limite per inebriarsi con le note liberate dal cuore di 380 cavalli, disposto in posizione posteriore centrale.

Anche questa vettura è stata una supercar da poster, e continua ad esserlo, per il fascino dei suoi lineamenti e per lo spirito che incarna. Molte le soluzioni ereditate dall’esperienza nelle corse, in particolare in Formula 1.

Molto sofisticata per i suoi anni

Particolarmente curata è l’aerodinamica della Ferrari F355 berlinetta, dotata di fondo carenato, che funziona come una sesta faccia, per concorrere alla buona deportanza del modello, senza far ricorso a vistose ed antiestetiche appendici aerodinamiche. Le sospensioni sono a controllo elettronico e possono essere regolate su due differenti settaggi, Normale e Sport, per assecondare i diversi bisogni di guida.

Il modello portò al debutto nel 1997 anche il cambio elettroattuato F1, che fece scuola, ma l’esemplare protagonista del video dispone della tradizionale leva e del pedale della frizione. Oltre che straordinariamente bella, la Ferrari F355 è anche molto efficace sul piano dinamico. Regala inoltre emozioni da sogno. A voi il video. Buona visione.

