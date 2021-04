Stellantis: ecco quando annuncerà i risultati del primo trimestre

Il gruppo Stellantis ha annunciato oggi che le consegne e i ricavi del primo trimestre 2021 saranno comunicate mercoledì 5 maggio 2021. Un webcast audio in diretta e una teleconferenza delle spedizioni e dei ricavi del primo trimestre 2021 inizieranno alle 14:00 CEST / 8:00 EDT di mercoledì 5 maggio 2021.

Il gruppo Stellantis ha annunciato oggi che le consegne e i ricavi del primo trimestre 2021 saranno comunicate mercoledì 5 maggio

Ovviamente cresce la curiosità di sapere come sono andate le cose per Stellantis nel primo trimestre del 2021 dopo aver conosciuto i risultati dello scorso anno. Questo del resto è il primo trimestre in cui ufficialmente il gruppo guidato da Carlos Tavares è nato.

Il relativo comunicato stampa e il materiale di presentazione dovrebbero essere pubblicati nella sezione Investitori del sito web aziendale di Stellantis all’indirizzo www.stellantis.com approssimativamente alle 8:30 CEST / 2:30 EDT del 5 maggio 2021.

I dettagli per accedere a questa presentazione sono disponibili nella sezione Investitori del sito web aziendale di Stellantis all’indirizzo www.stellantis.com . Per coloro che non potranno partecipare alla sessione in diretta, un replay registrata sarà accessibile sul sito istituzionale del Gruppo (www. Stellantis .com ).

Vedremo dunque quali notizie arriveranno il 5 maggio prossimo a proposito della situazione finanziaria del gruppo Stellantis in questo inizio di 2021. Un anno che del resto per il nuovo gruppo, che attualmente è il quarto al mondo per numero di auto vendute, rappresenta sicuramente un momento importante in attesa di conoscere i piani di rilancio dei singoli marchi che ne fanno parte ed in particolare quelli relativi alle case automobilistiche italiane ed in particolare Lancia, Fiat e Alfa Romeo.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: il gruppo guidato da Carlos Tavares sceglie Publicis invece di WPP come agenzia pubblicitaria

Il gruppo Stellantis ha annunciato oggi che le consegne e i ricavi del primo trimestre 2021 saranno comunicate mercoledì 5 maggio

Ti potrebbe interessare: Stellantis: nuova campagna pubblicitaria per il marchio di auto usate del gruppo di Carlos Tavares, Spoticar, in Portogallo

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI