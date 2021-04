Stellantis celebra la Giornata della Terra

Per celebrare la Giornata della Terra, Stellantis fa il punto sulla sua partnership con il Wildlife Habitat Council (WHC) e sulle varie iniziative che la Società ha portato a termine con il no-profit globale negli ultimi anni, oltre a condividere alcune intuizioni del Presidente WHC Margaret O’Gorman. Questa partnership tra Stellantis e il Wildlife Habitat Council è stata istituita nel 2017 e da allora la Società ha collaborato con il WHC per ripristinare e migliorare l’habitat della fauna selvatica in 40 siti in tutto il mondo.

Questi includono una serie di progetti di habitat per la conservazione, l’istruzione e la ricreazione per i dipendenti per godere, mantenere e interagire con la natura. “Non c’è abbastanza terra protetta e di proprietà pubblica in tutto il mondo per fornire gli habitat di cui abbiamo bisogno per un mondo vivace, colorato e naturale”, ha detto Margaret O’Gorman, presidente del Wildlife Habitat Council. “Contribuendo con le sue terre alla crisi della biodiversità, il settore privato fa una dichiarazione e un’azione molto importanti per la creazione di ecosistemi e habitat sani”.

O’Gorman ha riconosciuto il progetto poliedrico presso la struttura di Auburn Hills, che comprende una stazione di passaggio delle farfalle monarca, giardini impollinatori e case dei pipistrelli. Inoltre, nel mezzo della pista di prova della struttura si trova una colonia di aironi dove più di 25 coppie di aironi cenerini hanno nidificato dal 2006.

Alla domanda su cosa possono fare i dipendenti di Stellantis nelle rispettive sedi di casa o di lavoro per aiutare l’ambiente, O’Gorman ha risposto: “Ogni atto di conservazione è importante e qualunque cosa tu possa fare in qualsiasi terreno che hai per sostenere la biodiversità, tutto fa la differenza alla fine. “

