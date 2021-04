Doug DeMuro è rimasto impressionato dalla Ferrari SF90 Stradale

La Ferrari SF90 Stradale ha lasciato a bocca aperta Doug DeMuro. La supercar ibrida plug-in di Maranello è riuscita ad ottenere un punteggio complessivo da parte del noto recensore pari a 72 punti, proprio come la 488 Pista e LaFerrari. Soltanto la Bugatti Chiron si trova al di sopra, anche se con solo un punto in più.

DeMuro sostiene che il design della SF90 Stradale è un mix di modernità e vecchia scuola come i contrafforti ispirati alla 330 P3/P4. Gli interni della supercar presentano un rivestimento in pelle pregiata e finiture in fibra di carbonio, oltre a un pulsante di accensione/spegnimento del motore di tipo soft-touch.

Ferrari SF90 Stradale interni

Ferrari SF90 Stradale: la supercar ibrida plug-in ha stupito Doug DeMuro

Troviamo inoltre un enorme quadro strumenti digitale per il guidatore, vari controlli del clima sempre soft-touch e un display touch per il passeggero anteriore. Anziché una tradizionale leva del cambio, la trasmissione a doppia frizione è dotata di una leva in fibra di carbonio sul volante e tre interruttori al centro della console. Questi servono per attivare la retromarcia, il cambio automatico e manuale e il Launch Control.

Da notare che la retromarcia avviene non grazie al V8 biturbo ma ai motori elettrici montati anteriormente che invertono il senso di marcia del veicolo. Si tratta di una soluzione piuttosto intelligente che ha permesso di eliminare qualche kg dalla trasmissione a doppia frizione togliendo la retromarcia.

Doug DeMuro afferma che la Ferrari SF90 Stradale è un’auto sportiva mirata e non dovrebbero esserci alcune caratteristiche come ad esempio il portabicchieri. Inoltre, l’esemplare testato dal famoso recensore dispone del pacchetto Assetto Fiorano che riduce di 30 kg il peso a vuoto con l’utilizzo di impianto di scarico e molle in titanio, cerchi in fibra di carbonio e ammortizzatori aggiornati.

DeMuro ha concluso la sua recensione affermando che lo sterzo risulta molto reattivo e incredibilmente preciso. Anche la maneggevolezza è buona. Vi lasciamo con la video recensione per scoprire maggiori informazioni sulla supercar di Maranello.











Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI