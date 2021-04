Alfa Romeo Alfetta sarà il modello giusto per conquistare nuovi mercati?

Nei prossimi anni Alfa Romeo lancerà diversi nuovi modelli. L’obiettivo di Stellantis è quello di rilanciare il marchio a livello globale facendolo tornare ad essere competitivo nel segmento premium del mercato auto che da molti anni viene costantemente dominato dalle case automobilistiche tedesche di Audi, Bmw e Mercedes. Tra i tanti modelli che dovrebbero far parte del piano di rilancio della casa automobilistica del Biscione, si parla anche di una nuova Alfa Romeo Alfetta.

Sembra sempre più probabile il lancio di una nuova Alfa Romeo Alfetta per conquistare nuovi mercati

Al momento non è ancora chiaro se davvero quella che arriverà sarà una nuova Alfa Romeo Alfetta o verrà impiegato un altro nome. In ogni caso si tratterà di una berlina di segmento E per la quale molto probabilmente sarà utilizzata una versione allungata della piattaforma modulare Alfa Romeo Giorgio. Questo modello dovrebbe avere un’importanza strategica per lo storico marchio milanese. Infatti essa diventerà la nuova punta di diamante della gamma della casa automobilistica del Biscione che fa parte di Stellantis.

Una nuova Alfa Romeo Alfetta potrebbe essere il modello giusto per garantire il successo ad Alfa Romeo in mercati in cui il Biscione non ha mai avuto molta fortuna. Ovviamente il riferimento principale va alla Cina. Quello che ormai a detta di molti è considerato il mercato auto più importante al mondo vede infatti nelle grandi berline, un tipo di auto che va molto forte. Infatti sebbene nel resto del mondo questo tipo di auto stia perdendo terreno in favore dei grandi SUV, in Cina le vendite di ammiraglie continuano ad essere piuttosto elevate.

Il nuovo CEO di Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato sa bene che per rilanciare il Biscione occorre fare bene in Cina e dunque sembra riprendere quota l’idea di una nuova Alfa Romeo Alfetta. Vedremo dunque se questo modello sarà inserito nel futuro piano di rilancio di Stellantis per la casa milanese.

