Stellantis: approvate tutte le risoluzioni adottate durante l’Assemblea Generale

In occasione dell’Assemblea Generale Annuale degli Azionisti di Stellantis, tenutasi virtualmente questo giovedì, sono state approvate tutte le delibere, inclusa la proposta di approvare una distribuzione straordinaria in contanti di un miliardo di euro per le azioni ordinarie, come previsto dall’accordo di fusione (e dal suo addendum) stipulato da Fiat Chrysler Automobiles e Peugeot nel dicembre 2019.

La proposta di distribuzione prevede il pagamento ai possessori di azioni ordinarie di 0,32 euro per ogni azione ordinaria in circolazione. Gli azionisti che detengono azioni ordinarie negoziate al NYSE riceveranno la distribuzione in dollari USA al tasso di cambio ufficiale Dollaro / Euro come comunicato dalla Banca Centrale Europea in data odierna.

La distribuzione sarà prelevata dalla speciale riserva di rimborso dei contributi costituita nell’ambito della riduzione di capitale effettuata mediante riduzione del valore nominale delle azioni ordinarie di Stellantis, legata alla distribuzione Faurecia, preventivamente deliberata dall’Assemblea Straordinaria.

Il programma di distribuzione previsto per le azioni ordinarie quotate alla Borsa di New York, al Mercato Telematico Azionario ed Euronext Paris sarà il seguente: data di stacco 19 aprile, record date 20 aprile e data di pagamento 28 aprile.

