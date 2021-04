Ferrari svilupperà la SF21 fino a giugno 2021

Ferrari svilupperà la nuova monoposto Ferrari SF21 fino a giugno 2021, secondo un report di Auto Motor Und Sport. La casa automobilistica modenese sta dando priorità allo sviluppo in modo da poter arrivare al terzo posto nel campionato mondiale costruttori.

Pare che le performance conquistate nella prima gara della stagione nel Bahrain abbiano dato molta fiducia alla scuderia di Maranello così da avere la possibilità di battere McLaren se la vettura sarà sviluppata in maniera decente.

Ferrari: un report afferma che la nuova SF21 sarà sviluppata fino a giugno 2021

Ferrari crede che i suoi principali rivali saranno AlphaTauri e la sua monoposto con motore Honda aggiornato e McLaren che ora utilizza un propulsore Mercedes. Entrambi i rivali dovrebbero avere più potenza della Ferrari, nonostante abbia introdotto una nuova power unit per la stagione 2021.

“L’ultima parola nello sviluppo della SF21 non è ancora stata decisa ma Ferrari prevede di sviluppare l’attuale vettura per altri due mesi e di passare completamente al 2022 solo a giugno. La battaglia per il terzo posto potrebbe essere decisa anche dall’ultima parola nella gara di sviluppo dell’auto del 2021“, afferma il rapporto.

Quest’ultimo rivela inoltre che fra tutte le scuderie, Ferrari ha perso meno tempo poiché i nuovi regolamenti del 2021 hanno comportato una massiccia perdita di downforce per tutte le squadre. Adesso, i tempi della monoposto Ferrari sono i più vicini a quelli del 2020.

Proprio come gli altri team, però, c’è una grande attenzione alle nuove regole in arrivo per la stagione 2022, quindi ci sono pochissime possibilità che la scuderia del cavallino rampante sviluppi la monoposto fino al termine della stagione.

Sappiamo che lo storico marchio italiano sta lavorando a un nuovo propulsore per il 2022. Se le sue performance continueranno ad essere buone nelle prossime gare, probabilmente lo sviluppo della Ferrari SF21 proseguirà fino a giugno in modo da poter assicurarsi la terza posizione nella classifica costruttori.

