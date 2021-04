Il Ram 1500 TRX di un famoso wrestler riceve una protezione aggiuntiva | Video

Gli appassionati di auto probabilmente sanno che William Scott Goldberg, quattro volte campione del mondo di wrestling, attore ed ex giocatore di football, ha una bella collezione di vetture. Questa comprende alcune auto davvero interessanti come una replica della Shelby Cobra del ‘65 con motore NASCAR, una Pontiac GTO e una Chevy Biscayne coupé del 1959.

All’interno della sua villa in California, Goldberg ha un garage personalizzato con 20 auto al suo interno. Oltre ad apprezzare le auto classiche, il wrestler è altrettanto appassionato di veicoli più moderni e l’ultima aggiunta è il nuovissimo Ram 1500 TRX, il pick-up più potente d’America.

Ram 1500 TRX: il wrestler Goldberg si è affidato a Xpel per proteggere il suo pick-up

Goldberg tiene parecchio alle sue auto e cerca il più possibile di mantenerle in ottime condizioni, perciò ha deciso di rivolgersi a una società specializzata chiamata Xpel per applicare una protezione aggiuntiva. Il TRX con motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri e dipinto in Anvil Grey è stato portato presso la filiale di San Antonio subito dopo la consegna per procedere con l’applicazione della protezione in questione.

Il lavoro di verniciatura è stato trattato usando una particolare pellicola per la vernice chiamata Stealth PPF, realizzata proprio da Xpel, che aiuta ad evitare graffi leggeri e piccoli danni. La star del wrestling ha spiegato che tutte le sue auto vengono protette in questo modo con l’aiuto di Xpel. Nel video presente dopo la galleria fotografica viene spiegato l’intero processo di applicazione fatto in questo caso sul Ram 1500 TRX.

