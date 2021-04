Alfredo Vila, nuovo direttore della rete di Stellantis in Spagna e Portogallo

Il gruppo Stellantis nelle scorse ore ha ufficializzato una novità importante per quanto riguarda la sua divisione operante nella penisola Iberica. Infatti il gruppo guidato dal numero uno, l’amministratore delegato Carlos Tavares, ha nominato Alfredo Vila come nuovo direttore della rete dell’azienda in Spagna e Portogallo, secondo quanto riportato dalla società in un comunicato.

La rete propria di Stellantis comprende il raggruppamento PSA Retail e Motor Village con le strutture distributive dei consorzi PSA e FCA. Questa nuova società avrà più di 2.000 dipendenti e una rete composta da 41 punti vendita multimarca.

Il nuovo responsabile della rete di Stellantis in Spagna e Portogallo è entrato a far parte del gruppo PSA nel 1988 nel marchio Citroën, dove ha ricoperto diverse posizioni di responsabilità, come Direttore delle Filiali o di Direzione.

Nel 2007 è diventato direttore del marchio in Spagna, dal 2010 ha unito questo incarico a quello di direttore commerciale per il Sud Europa della casa automobilistica francese. Nel 2012 ha aggiunto alle sue responsabilità la direzione di Citroën in Portogallo, fino a quando nel 2015 è diventato direttore di PSA Retail per il mercato spagnolo e portoghese.

